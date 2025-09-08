Elena Rose Brilla en la portada de Forbes México como ícono del Poder Latino

Suscríbete a nuestros canales

La aclamada cantante y compositora venezolana, Elena Rose, aparece en la portada de la edición de septiembre de la prestigiosa revista Forbes México, en un número dedicado al “Latin Power 2025”, en el que reconocen a los artistas que están redefiniendo el panorama musical global y que consolida el estatus de la cantautora como una de las figuras más influyentes de la industria musical latina.

En la entrevista de portada, titulada "Siento que estamos viviendo un despertar", la de "Caracas en el 2000" reflexiona sobre su carrera y el impacto de su música.

La artista, conocida por éxitos que ha escrito para superestrellas como Karol G, Becky G, Selena Gomez y Rauw Alejandro, comparte su visión de la música como una herramienta de sanación y conexión humana.

Elena Rose brilla en Forbes

"Me siento un pequeño lápiz en la mano de un Dios que escribe una carta de amor para el mundo", comenta la artista en la entrevista. Su enfoque se centra en transmitir mensajes de esperanza y resiliencia, valores que, según ella, son la verdadera medida del éxito.

El reconocimiento de Forbes llega tras un año de hitos significativos para la artista. En 2023, Elena Rose fue la primera y, hasta ahora, única mujer en ser nominada como Compositora del Año en los Latin Grammy.

El alcance de su carrera

Su capacidad para traducir emociones en letras ha resonado profundamente en el público y la crítica, consolidando su reputación como una de las letristas más solicitadas de la música actual.

El ascenso de la nacida en Estados Unidos pero nacionalizada en Venezuela, que ha pasado de ser una fuerza creativa detrás de escena a una estrella en solitario, representa el dinamismo y la versatilidad de los artistas latinos de hoy.

Con su primer álbum en camino, la portada de Forbes México celebra sus logros pasados y augura un futuro prometedor, lleno de propósito para esta talentosa venezolana.