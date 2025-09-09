Heliot Ramos se acerca a esta cifra de jonrones por segunda vez en su carrera (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El jardinero boricua de los Gigantes de San Francisco, Heliot Ramos, consiguió este lunes su décimo séptimo (17) jonrón de la temporada 2025, en el enfrentamiento ante los Dbacks de Arizona. Compromiso que se disputó en el Oracle Park, casa del conjunto de la Bahia, ante 26.699 aficionados.

Este sería el primer jonrón del jardinero en los últimos siete juegos. No conectaba jonrón desde el pasado 27 de agosto ante los cachorros de Chicago. Ramos está a solo tres vuelacercas de alcanzar la veintena por segunda ocasión en su carrera.

El batazo de Heliot Ramos

Corría la parte baja de la sexta, cuando el patrullero puertorriqueño llegó al plato para tomar su cuarto turno del compromiso ante los lanzamientos del derecho Anthony DeSclafani. Para ese momento, el compromiso se encontraba siete (7) carreras por cuatro (4) a favor de los visitantes.

Con un outs en la pizarra, corredor en la intermedia y en cuenta de una mala cero buenas, DeSclafani dejó un sinker de unas 93 millas por hora colgada sobre el centro del plato, lanzamiento que Ramos no dejaría pasar y haría swing para conectar la pelota a lo más profundo del jardín izquierdo-central.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Heliot Ramos tuvo una velocidad de salida de 108.5 millas por hora y recorrió 435 pies de distancia.

Sus números

Heliot Ramos se encuentra en su cuarta temporada en Las Mayores, todas con el conjunto californiano. El jardinero tiene un promedio vitalicio de .260, con 286 hits, 40 jonrones y 135 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .266/.338/.405 (Avg/Obp/Slg); en 548 apariciones al bate, el boricua ha conectado 146 imparables, 17 cuadrangulares, anotado 75 e impulsado 61. Ha recibido 45 boletos y 141 ponches.