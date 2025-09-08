Esta zona de Miami se viste de Vinotinto para las Eliminatorias Sudamericana

Suscríbete a nuestros canales

La fiebre de La Vinotinto no solo se vive en Venezuela, este martes 9 de septiembre la selección mayor de fútbol masculino vivirá una de los partidos más importantes de su historia. Ya que el país podría asegurar el puesto de repechaje para el Mundial de 2026 que realizarán de forma conjunta Estados Unidos, México y Cánada.

Este martes, la Vinotinto disputará su último partido de las Eliminatorias Sudamericana frente a Colombia, este encuentro se disputará en la ciudad de Maturín estado Monagas a las 7:30 pm.

Dónde será la fiesta Vinotinto en Miami

Pero otra ciudad que acompañará a los miles de venezolanos que hay en ella es Miami, la zona de Wynwood se cubrirá de Vinotinto para darle un espacio único a los connacionales que están en Florida.

Según los medios de comunicación locales, una empresa de licor oranizará el evento @wynwood_marketplace, un centro de convenciones al aire libre con decenas de locales de comida, cócteles, música y tiendas, donde pese al resultado la noche estará llena de goles, rumba y energía latina.

Qué necesita Venezuela para ir al repechaje

Venezuela necesita un triunfo para no depender de otros resultados para asegurar el puesto de repechaje. Mientras que un empate o una derrota, la selección nacional necesita que Bolivia no sume ante Brasil. El combinado Vinotinto viene de caer en la peúltima jornada ante Argentina 3-0, mientras que la otra selección aspirante necesita el triunfo obligado.

Ambos equipos tendrá la ventaja de ser local para lograr sus objetivos. Venezuela es el único país que integra la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que no ha clasificado a un Mundial. Por su parte, Bolivia ha ido tres veces, la última vez fue en 1994.