Aroldis Chapman se mete en la historia con esta increíble racha (+Detalles)

Aroldis Chapman está marcando sin duda la mejor temporada de su carrera en las Grandes Ligas, ya que es uno de los relevistas más dominantes de la campaña 2025. El cubano brilla en cada relevo y es una pieza sumamente importante en los Medias Rojas de Boston.

El zurdo de 37 años está mostrando un nivel notable y actualmente atraviesa una racha histórica, que deja claro que pese a su edad, está más vigente que nunca en el mejor beisbol del mundo.

Aroldis Chapman y una racha que entra en los libros

Chapman continúa demostrando por qué es considerado uno de los relevistas más dominantes de su generación. El “Misil Cubano” alcanzó una racha de 17 apariciones consecutivas sin permitir un hit, enfrentando nada menos que a 49 bateadores en ese lapso. Con este desempeño, se coloca en el tercer puesto histórico de la MLB en este departamento, detrás de Randy Choate (20) y Tim Byrdak (18), consolidando así su nombre dentro de la élite del pitcheo.

Más allá de la estadística, el nacido en Holguín refleja control, poder y consistencia en cada salida. A sus 37 años, el zurdo sigue mostrando una combinación letal de velocidad y comando que lo hace prácticamente intocable en la lomita. Su racha no solo enriquece su legado, sino que lo reafirma como un brazo clave y de confianza en situaciones de máxima presión.

Tras esta racha, Aroldis Chapman tiene en 2025 récord de 4-2, con 0.98 de efectividad, 0.64 de WHIP, 29 salvados y 81 ponches con Medias Rojas de Boston, todo esto en 60 juegos.