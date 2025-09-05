Emblemática actriz mexicana presume a su conquista 11 años menor

Suscríbete a nuestros canales

Todo indica que la actriz mexicana Ivonne Montero tiene el corazón ocupado por un apuesto hombre, del cual ha estado presumiendo en redes sociales. El romance ha despertado un sinfín de comentarios por el contenido publicado, en el cual se dan un apasionado beso al aire libre.

Por años, la mexicana ha mantenido su vida amorosa al margen del espectáculo, sin embargo, en esta nueva relación tomó un giro inesperado gritando su amor a los cuatro vientos.

A sus 50 años, Ivonne Montero demostró que para el amor no hay edad, pues resulta que su nuevo novio es un hombre mucho menor que ella. Por ahora no se han revelado más detalles de cómo se conocieron, pero el misterio solo ha aumentado el interés entre sus seguidores.

¿Quién es el nuevo novio?

Se trata de Jonathan Vázquez, un policía federal 11 años menor que Ivonne Montero, el responsable de enamorar a la emblemática actriz. De acuerdo a varios testigos el caballero llegó a una de sus funciones teatrales con un ramo de flores.

Aunque por algunos días se rumoró sobre este nuevo amor, Montero confirmó la noticia con un vídeo que dejó mucho para desear. En él, se le sosteniendo el ramo mientras apreciaba una linda serenata.

Sin embargo, el apasionado beso fue el protagonista de todo el material, con esto confirmó su relación.