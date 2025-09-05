Natalia Jiménez rompe el silencio y revela haber sufrido abuso en su matrimonio

Suscríbete a nuestros canales

La cantante Natalia Jiménez habló abiertamente sobre el abuso físico que sufrió durante su matrimonio con Daniel Trueba, padre de su hija Alessandra. En una reciente entrevista, la artista ofreció un relato crudo y valiente de los motivos que la llevaron a solicitar el divorcio.

Afecta por lo vivido, la exvocalista de La Quinta Estación compartió los detalles de la violencia que experimentó tras tomar la decisión de separarse. “Me respondió de una manera muy agresiva”, confesó Jiménez, revelando que el maltrato no solo fue físico, sino que también incluyó un patrón de control y amenazas.

“Me decía que no podía salir, que no podía ver a mis amigos, que no podía hacer nada sin su permiso”, recordó la cantante.

A pesar de sus esfuerzos por mantener un trato cordial con Trueba por el bienestar de su hija, la situación se tornó insostenible. La seguridad y la felicidad de su pequeña Alessandra se convirtieron en su máxima prioridad.

Un mensaje de apoyo a las mujeres

Natalia Jiménez ha utilizado su plataforma para llegar a otras mujeres que puedan estar atravesando una situación similar. “No tengan miedo de hablar, no están solas”, declaró con firmeza, instando a las víctimas de violencia a buscar ayuda y a rodearse de un círculo de confianza.

Hasta el momento, Daniel Trueba no ha emitido comentarios públicos sobre las graves acusaciones de su exesposa en su contra.