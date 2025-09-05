Laura Zapata se desquita con la convaleciente Yolanda Andrade

Suscríbete a nuestros canales

Las recientes y preocupantes declaraciones de la conductora Yolanda Andrade sobre el deterioro de su salud, que según los médicos no tiene cura, han desatado una ola de reacciones en el mundo del espectáculo, siendo las de la actriz Laura Zapata las que han generado una fuerte controversia.

Andrade confesó en una entrevista con el medio Telediario que su diagnóstico médico la hace pensar en la posibilidad de que su tiempo de vida sea limitado.

“Tengo dos diagnósticos y los dos diagnósticos que tengo no tienen cura. Entonces, conclusiones, ¿qué quiere decir científicamente? Que me puedo morir antes que ustedes”, expresó la presentadora.

La polémica reacción de Laura Zapata

Las palabras de Andrade rápidamente llegaron a los oídos de Laura Zapata, quien ha tenido un historial de conflictos con la conductora. Al ser abordada por la prensa, se mostró inicialmente compasiva, deseándole a Andrade que "Dios la ayude" y reconociendo que le "siente feo" por ser una mujer joven.

Sin embargo, su tono cambió drásticamente, insinuando que la enfermedad de Yolanda Andrade era un castigo divino por sus acciones pasadas. "La vida te regresa lo que lanzas al universo. La vida la está hincando, le está diciendo agáchate, híncate. Y digo que Dios la acompañe, creo que todo lo que lanzas se te regresa”, declaró la actriz.

Estas declaraciones, que sugieren que Andrade está recibiendo su merecido, han provocado la indignación de muchos, incluido Alfredo Adame, quien no dudó en tildarla de “pobre diabla”.