|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|0
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|0
|0
|Entradas
|NYY
|HOU
|Sin carreras
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|T. Grisham CF
|1-0
|0
|0
|0
|.245
|B. Rice 1B
|1-0
|0
|0
|0
|.244
|A. Judge DH
|0-0
|0
|0
|0
|.323
|C. Bellinger RF
|1-0
|0
|0
|0
|.278
|G. Stanton LF
|1-0
|0
|0
|0
|.286
|J. Chisholm Jr. 2B
|1-0
|0
|0
|0
|.242
|A. Wells C
|0-0
|0
|0
|0
|.217
|A. Volpe SS
|0-0
|0
|0
|0
|.207
|R. McMahon 3B
|0-0
|0
|0
|0
|.219
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Carlos Rodón
|1.0
|0
|0
|1
|12-9
|3.16
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|J. Peña SS
|1-0
|0
|0
|0
|.306
|Y. Alvarez LF
|1-0
|0
|0
|0
|.250
|J. Altuve DH
|1-0
|0
|0
|0
|.270
|C. Correa 3B
|0-0
|0
|0
|0
|.273
|C. Walker 1B
|0-0
|0
|0
|0
|.235
|Y. Diaz C
|0-0
|0
|0
|0
|.253
|C. Smith RF
|0-0
|0
|0
|0
|.243
|R. Urías 2B
|0-0
|0
|0
|0
|.252
|M. Dubón CF
|0-0
|0
|0
|0
|.251
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Cristian Javier
|1.2
|0
|0
|1
|27-14
|3.06
|
NY Yankees
|
Houston
|0
|H
|0
|0
|HR
|0
|0
|TB
|0
|1
|DEB
|0
|
NY Yankees
|
Houston
|1
|K
|1
|9
|ST
|14
|0
|H
|0
|0
|BB
|1
|
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Yankees
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|0
|0
|Astros
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|0
|0
|Entradas
|NYY
|HOU
|Sin carreras
