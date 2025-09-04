Play by Play

PHI 2
MIL 0


LAD 0
PIT 2
B: 0
S: 0
O: 0
CLE 0
TB 1
B: 0
S: 2
O: 1
LAA 3
KC 0
B: 0
S: 1
O: 3
Delayed Start
CWS 0
MIN 0
NYY 0
HOU 0
B: 4
S: 2
O: 2

NYY
77-62 (.554)
0
Alta 2nd 2 outs
0

HOU
77-63 (.550)
Austin Wells

AL BATE

Austin Wells (C)
0 - 0
Cristian Javier

LANZA

Cristian Javier
1.2 IP, 0 CL, 1 K, 27 NP
Bolas:
 
Strikes:
 
Outs:
 
en bases: 1B: Base vacía 2B: Base vacía 3B: Base vacía
1 2 3 4 5
5
Strike cantado
Changeup 84.9 MPH.
Rotación:0RPM
4
Strike cantado
Four-Seam Fastball 92.4 MPH.
Rotación:2.464RPM
3
Bola mala
Changeup 83.9 MPH.
Rotación:2.229RPM
2
Bola mala
Four-Seam Fastball 93.4 MPH.
Rotación:2.449RPM
1
Bola mala
Four-Seam Fastball 93.3 MPH.
Rotación:2.425RPM
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
0 - - - - - - - 0 0 0
0 - - - - - - - 0 0 0
Entradas NYY HOU
Sin carreras
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
T. Grisham CF 1-0 0 0 0 .245
B. Rice 1B 1-0 0 0 0 .244
A. Judge DH 0-0 0 0 0 .323
C. Bellinger RF 1-0 0 0 0 .278
G. Stanton LF 1-0 0 0 0 .286
J. Chisholm Jr. 2B 1-0 0 0 0 .242
A. Wells C 0-0 0 0 0 .217
A. Volpe SS 0-0 0 0 0 .207
R. McMahon 3B 0-0 0 0 0 .219




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Carlos Rodón 1.0 0 0 1 12-9 3.16
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
J. Peña SS 1-0 0 0 0 .306
Y. Alvarez LF 1-0 0 0 0 .250
J. Altuve DH 1-0 0 0 0 .270
C. Correa 3B 0-0 0 0 0 .273
C. Walker 1B 0-0 0 0 0 .235
Y. Diaz C 0-0 0 0 0 .253
C. Smith RF 0-0 0 0 0 .243
R. Urías 2B 0-0 0 0 0 .252
M. Dubón CF 0-0 0 0 0 .251




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Cristian Javier 1.2 0 0 1 27-14 3.06

NY Yankees
Houston
0 H 0
0 HR 0
0 TB 0
1 DEB 0

NY Yankees
Houston
1 K 1
9 ST 14
0 H 0
0 BB 1
Posiciones AL East
JG JP PCT DIF RACHA
Blue Jays 81 59 .579 - W2
Yankees 77 62 .554 3.5 L1
Red Sox 78 63 .553 3.5 L1
Rays 70 69 .504 10.5 W6
Orioles 64 76 .457 17.0 W3
Posiciones AL West
JG JP PCT DIF RACHA
Astros 77 63 .550 - W1
Mariners 73 67 .521 4.0 L3
Rangers 72 69 .511 5.5 L2
Angels 66 73 .475 10.5 W2
Athletics 64 77 .454 13.5 L2
Probabilidad de ganar
54 %
2 parte alta
(B:4 S:2 O:2)

NY Yankees 0 - 0 Houston
Austin Wells recibe base por bolas.
Datos del encuentro
Estadio: Daikin Park
Localidad: Houston, Texas
El clima: Roof Closed, 73 ºF
Capacidad: 41.000
Árbitros:
Home Plate: Adrian Johnson
1era base: Paul Clemons
2da base: Ramon De Jesus
3era base: Brian Walsh
1 2 3 4 5
5
Strike cantado
Changeup 84.9 MPH.
Rotación:0RPM
4
Strike cantado
Four-Seam Fastball 92.4 MPH.
Rotación:2.464RPM
3
Bola mala
Changeup 83.9 MPH.
Rotación:2.229RPM
2
Bola mala
Four-Seam Fastball 93.4 MPH.
Rotación:2.449RPM
1
Bola mala
Four-Seam Fastball 93.3 MPH.
Rotación:2.425RPM
