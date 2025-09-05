Alligator Alcatraz: El centro de detención migratoria sostiene su operación tras decisión judicial

Suscríbete a nuestros canales

El centro de detención migratoria conocido como Alligator Alcatraz permanecerá abierto después de que el Undécimo Circuito de la Corte Federal de Apelaciones suspendiera la orden de desmantelamiento programada para octubre. Esta decisión marca un nuevo capítulo en la controversia en torno a este complejo ubicado en los Everglades.

La medida judicial congela el fallo emitido el 21 de agosto por la jueza Kathleen Williams, quien había estipulado un plazo de dos meses para el cierre del centro y prohibió la llegada de nuevos migrantes. Con la suspensión, el caso queda en pausa mientras avanza la apelación presentada por los gobiernos federal y estatal.

Reacciones del Gobernador DeSantis

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, celebró la resolución en un video compartido en redes sociales. "Dijimos que combatiríamos eso, que la misión continuaría. Así que me complace decir que el 11 Circuito de la Corte de Apelaciones acaba de suspender el fallo y el caso. Así que Alligator Alcatraz está, de hecho, como siempre hemos dicho, abierto", declaró.

La decisión representa un revés significativo para los demandantes, que incluyen a la tribu Miccosukee y grupos ambientales como Friends of The Everglades y Center for Biological Diversity. Estos grupos han expresado su intención de llevar el litigio hasta la Corte Suprema si es necesario, destacando las preocupaciones sobre el impacto ambiental del centro.

Estrategia migratoria y críticas a la jueza

DeSantis subrayó la importancia del centro en su estrategia migratoria, afirmando: "La misión continúa en la aplicación de la ley de inmigración. Hay extranjeros ilegales que continúan ahí y a quienes están removiendo y deportando a sus países de origen". También criticó a la jueza Williams, sugiriendo que sus decisiones estaban motivadas por ideologías políticas.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, se unió a DeSantis en su celebración, describiendo la decisión como "una victoria para Florida y la agenda del presidente Trump". Desde su inauguración el pasado 3 de julio, Alligator Alcatraz ha sido un símbolo de las políticas migratorias del expresidente.

El debate en torno al centro combina cuestiones de migración, medio ambiente y política, convirtiéndolo en uno de los temas más polémicos del sur de Florida. La atención se centrará en cómo se desenvuelven las próximas etapas legales y qué implicaciones tendrán para los migrantes y el entorno natural de los Everglades.