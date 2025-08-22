Jueza ordena desmantelar "Alligator Alcatraz" en Florida ¿Hasta cuándo operará?

Suscríbete a nuestros canales

Una jueza federal ordenó este jueves 21 de agosto que el complejo de reclusión temporal conocido como "Alligator Alcatraz", sea desmantelada su infraestructura lo más rápido posible. Este campo concentración está ubicado en Everglades de Florida, el cual está minado de reptiles.

La orden también establece que no se trasladen más detenidos al lugar, más allá de los que ya se encuentran actualmente en la instalación. Recordemos que "Alligator Alcatraz" fue inaugurado por Donald Trump en el mes de mayo y comenzó a operar en julio.

El recinto está dedicado a recluir de forma temporal a los migrantes indocumentados que están en Estados Unidos, mientras que las autoridades hacen el trámite de la deportación.

Plazo para que cierren las instalaciones

Según el medio de comunicación CNN, la jueza Kathleen Williams detalló en su escrito que toda la infraestructura añadida al Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Collier Dade deben ser retirados en un plazo de 60 días a partir de la orden.

La jueza emitió esta orden judicial preliminar después de que grupos ambientalistas y una tribu nativa americana presentaran una demanda federal preocupados por el impacto que la instalación tendría en esta zona ambientalmente sensible.

Estadísticas y denuncias de abusos

Desde su apertura el 3 de julio, grupos como la Florida Immigrant Coalition (FLIC) reportaron la detención de al menos 1.000 migrantes. Legisladores demócratas que visitaron el centro informaron sobre la existencia de 750 migrantes "en jaulas". "Alligator Alcatraz" tiene una capacidad para 2.000 personas, se espera que esta cifra se eleve a 4.000, según la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM).

Demandas por protección ecológica

Los demandantes han expresado su preocupación por el desarrollo destructivo en un ecosistema delicado. “Ahora, la historia se repite, ya que [los demandantes] deben actuar una vez más para evitar el desarrollo destructivo en el corazón del ecosistema de los Everglades en el mismo lugar”, se afirma en la demanda presentada contra las autoridades responsables.

Este llamado a la acción resalta la necesidad de considerar los efectos a largo plazo de las instalaciones humanas en áreas protegidas. A medida que la audiencia se acerca, tanto los defensores del medio ambiente como las autoridades del centro están a la espera de un fallo que podría cambiar el rumbo de esta controvertida instalación y su impacto en el ecosistema local.