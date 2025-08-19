Nueva York intensifica la lucha por mejores condiciones para inmigrantes en custodia de ICE

Suscríbete a nuestros canales

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha tomado una postura firme al unirse a una demanda contra la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), exigiendo mejoras urgentes en las condiciones de los inmigrantes retenidos en el número 26 de Federal Plaza, Manhattan. En un escrito amicus curiae, James argumenta que ICE ha violado la ley al mantener a estas personas en "condiciones inhumanas".

“El trato abominable a los inmigrantes en el número 26 de Federal Plaza es ilegal y debe cesar”, declaró James. La fiscal general enfatiza que nadie debería ser retenido en condiciones horrendas durante días en instalaciones inadecuadas e inseguras. Instó al tribunal a que ordene al gobierno federal a cumplir con la ley y mejorar las condiciones para todos los detenidos.

Cambios recientes en las directrices de ICE

El amicus curiae se presenta tras una orden del juez Lewis Kaplan, quien instó a ICE a mejorar las condiciones en las instalaciones federales de Bajo Manhattan. Sin embargo, el documento de James señala que las modificaciones recientes en las directrices de ICE han agravado la situación. Hasta junio, las directrices limitaban el uso de las salas de detención a un máximo de 12 horas, pero informes recientes indican que cientos de personas han permanecido allí durante días, enfrentando condiciones inseguras e insalubres.

Impacto de las operaciones de arresto masivo

La Fiscalía neoyorquina recuerda que desde mayo de 2025, ICE ha intensificado sus operaciones para arrestos masivos en la ciudad, incluyendo detenciones de personas que se presentaban ante el juez. Entre los recientes arrestos se encuentra una niña de siete años, quien fue detenida junto a su madre y hermano. Las autoridades han denunciado que los detenidos son recluidos en pequeñas salas diseñadas para estancias breves.

Acceso a justicia y condiciones Inadecuadas

El caso, titulado Sergio Alberto Barco Mercado, es liderado por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones, que acusan a ICE de falta de acceso a asesoría legal y de mantener condiciones inseguras en el 26 Federal Plaza. Este centro carece de camas, duchas o espacios adecuados para atención médica, y ha sido reportado que entre 70 y 90 personas son hacinadas en habitaciones de aproximadamente 215 pies cuadrados.

El documento presentado por la fiscal James busca que el juez Lewis Kaplan conceda una moción definitiva a los demandantes, luego de una decisión preliminar que ya había ordenado mejoras en las condiciones de detención.