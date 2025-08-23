Cierre del centro de detención “Alligator Alcatraz” en Florida: Una decisión judicial

Suscríbete a nuestros canales

Una jueza federal ha emitido una orden para desmantelar el controvertido centro de detención de ICE conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en Florida. Esta decisión, que debe ser implementada en un plazo de 60 días, prohíbe la entrada de nuevos inmigrantes al centro y representa una victoria significativa para los defensores del medio ambiente. La orden fue solicitada por Amigos de los Everglades, el Centro para la Diversidad Biológica y la Tribu Miccosukee, quienes argumentaron que la instalación estaba causando daños irreparables a los ecosistemas locales.

El fallo de la jueza Kathleen Williams del Distrito Sur de Florida se considera un revés para el gobernador Ron DeSantis, quien ha apoyado políticas de inmigración estrictas. En su resolución, Williams citó pruebas contundentes que evidencian el daño ambiental provocado por el centro de detención, construido sin la revisión ambiental requerida por ley. La instalación se encuentra dentro de la Reserva Nacional Big Cypress, un área protegida que alberga especies en peligro de extinción, como las panteras de Florida.

Restricciones impuestas

La orden judicial no solo detiene la operación del centro, sino que también prohíbe cualquier tipo de expansión o construcción adicional en el sitio. Esto incluye la instalación de tiendas de campaña, dormitorios y oficinas, así como actividades de pavimentación y excavación. Además, se establece que, después de los 60 días, se deberá eliminar el cerco que impide el paso a la tribu Miccosukee y retirar las infraestructuras relacionadas con el proyecto.

Eve Samples, directora ejecutiva de Amigos de los Everglades, celebró la decisión como una "victoria crucial" para la conservación de los Everglades. En su declaración, enfatizó que este fallo envía un mensaje claro sobre la importancia de respetar las leyes ambientales. Por su parte, Elise Bennett, del Centro para la Diversidad Biológica, destacó que la orden judicial llega en un momento crítico para proteger el delicado ecosistema y las especies amenazadas.

La decisión de cerrar el centro de detención “Alligator Alcatraz” no solo es un triunfo legal, sino que también resalta la necesidad urgente de proteger nuestros ecosistemas frente a proyectos que amenazan la biodiversidad y el equilibrio ambiental.