Posible cierre de Alligator Alcatraz: Juez evaluará suspensión de operaciones por preocupaciones ambientales

El centro de detención para migrantes conocido como “Alligator Alcatraz” enfrenta un futuro incierto, ya que un juez federal podría considerar la suspensión de sus operaciones debido a preocupaciones legales y ambientales. Este tema será abordado en una audiencia federal programada para este miércoles.

La audiencia se centrará en determinar si las operaciones del centro deben ser suspendidas, a raíz de alegaciones sobre omisiones en los estudios de impacto ambiental. Grupos ambientalistas y tribus indígenas han presionado para que se evalúen los daños ecológicos y culturales que la instalación podría estar causando. La situación ha atraído la atención de medios como ABC News, que informan sobre la creciente preocupación en torno a este tema.

Un proyecto controversial

“Alligator Alcatraz” fue construido rápidamente en terrenos del Aeropuerto Dade-Collier, utilizando tiendas temporales y remolques para albergar a más de 3,000 detenidos. Su ubicación, cerca de la Reserva Nacional Big Cypress, lo sitúa en un área ecológicamente sensible que alberga especies amenazadas, como la pantera de Florida, cigüeñas y murciélagos. La instalación fue concebida inicialmente en los años 60 como parte del fallido proyecto del “Everglades Jetport”, pero su construcción actual ha generado controversia por los posibles impactos ambientales no evaluados.

Demandas por protección ecológica

Los demandantes han expresado su preocupación por el desarrollo destructivo en un ecosistema delicado. “Ahora, la historia se repite, ya que [los demandantes] deben actuar una vez más para evitar el desarrollo destructivo en el corazón del ecosistema de los Everglades en el mismo lugar”, se afirma en la demanda presentada contra las autoridades responsables. Este llamado a la acción resalta la necesidad de considerar los efectos a largo plazo de las instalaciones humanas en áreas protegidas. A medida que la audiencia se acerca, tanto los defensores del medio ambiente como las autoridades del centro están a la espera de un fallo que podría cambiar el rumbo de esta controvertida instalación y su impacto en el ecosistema local.