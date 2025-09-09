La Vinotinto: Wilker Ángel sobre el juego vs Colombia "Es el partido de nuestras vidas

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto afronta el partido más importante de su historia este 9 de septiembre, recibiendo a Colombia, en el Monumental de Maturín, escenario en el cual todavía los dirigidos por Fernando "Bocha" Batista no han perdido.

Wilker Ángel, uno de los centrales escogidos por Batista para integrar la defensa nacional en este trascendental compromiso habló sobre la importancia que tiene este juego.

Wilker Ángel valoró la importancia de este juego para La Vinotinto

En unas declaraciones ofrecidas al canal Televen, el zaguero se refirió a lo determinante que es el resultado y lo importante del enfoque que tendrán sobre el terreno de juego.

"Ha sido una fecha FIFA increíble. El el partido de nuestras vidas y lo vamos afrontar con esa responsabilidad. Con todo, el alma y corazón en el campo, con eso es que vamos a ganar este partido", dijo el jugador.

Venezuela se juega su pasaje al Repechaje Mundialista

Vale recordar que La Vinotinto necesita salir airosa de este compromiso para asegurar el repechaje rumbo al Mundial 2026, sin depender de otros resultados.

En el caso de no obtener los tres puntos, la selección de Venezuela deberá aguardar por un traspié boliviano en El Alto contra Brasil.