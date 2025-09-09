El mensaje de apoyo de Simón Bolívar a La Vinotinto (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Una vez más, la selección de fútbol venezolana ‘La Vinotinto’, pone de cabeza a todo un país frente al choque contra Colombia que tendrá la noche del 9 de septiembre en el estadio Monumental de Maturín, donde los criollos buscarán acercarse aún más al sueño mundialista.

En este sentido, todo el territorio se ha unido para enviarle sus mejores deseos al once del Bocha Batista. Muchos artistas también se han unido a esta ola de cariño para los muchachos, como, por ejemplo lo hizo, el artista Luis Gerónimo Abreu.

"Simón Bolívar" firme con La Vinotinto

En un reciente video publicado en su perfil de Instagram, el actor venezolano que interpretó a Simón Bolívar en la exitosa producción: “Bolívar: Una lucha admirable”, compartió un video en el que toman sus parlamentos en la dramatización para motivar especialmente a Salomón Rondón.

“¡Coronel Rondón, llegó su momento!”, se escucha al inicio del clip en el que muestran a ‘El Gladiador’ precisamente el capitán de la selección. “Salve usted la patria”, es otra de las frases dirigidas para el número 23.

El video que fue editado por un seguidor de Luis Gerónimo, significó para él una bonita manera de resaltar el trabajo del capitán y, también, darle una inmensa responsabilidad de liderar este barco.

De inmediato, los internautas reaccionaron: “Uuuf esto me conmueve muchísimo Vamos Vinotinto”, “El libertador con su corazón vinotinto siempre”, “Llegó el momento del Rey hagamos historia”, “No sé diga más el Libertador lo dijo. Vamos Vinotinto”.

Venezuela vs Colombia

Mientras que Colombia llega ya clasificada al Mundial 2026 y libre de presión en esta última fecha, la selección dirigida por Fernando “Bocha” Batista está en pelea por el repechaje, dependiendo de su propio desempeño y de los resultados en el partido de Bolivia vs Brasil.

