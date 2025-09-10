Cantante colombiano ofrecerá concierto en Venezuela por primera vez

Suscríbete a nuestros canales

Luego de ganar la segunda temporada de “La Casa de los Famosos Colombia”, Altafulla llegará a Venezuela por primera vez para cantarle a todo su público.

Desde hace días, el colombiano había asomado la idea de visitar al país, sin embargo, fue este 9 de septiembre por medio de sus historias de Instagram cuando confirmó la noticia con un vídeo.

Altafulla quiso hacer una dinámica de recomendaciones con sus seguidores para saber cuál canción de su autoría es la más escuchada, por lo que, sus fans pusieron manos a la obra.

El anuncio fue bien recibido por los seguidores del reality show y aquellos que apoyaron al intérprete en ganar dicho programa.

Por ahora se desconoce la fecha exacta en la que Altafulla se presentará en Venezuela, pero en los próximos días compartirá más información del día y la locación.

Altafulla triunfa en “La Casa de los Famosos”

“La Casa de los Famosos Colombia” fue todo un éxito en su transmisión, el público logró conectar y entretenerse con las ocurrencias, disputa y rivalidades dentro del reality.

Aunque la batalla final con Melissa Gate no fue sencilla, Andrés Altafulla logró triunfar y llevarse el premio gordo a casa.