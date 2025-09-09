Yolanda Moreno y Mery Cortez lamenta la muerte de la bailarina Gudelia Castillo

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 9 de septiembre se ha confirmado la muerte de la bailarina y coreógrafa venezolana Gudelia Castillo. Su hija Yuriko "Kiko" de Soto es quien ha confirmado la triste partida a través de Instagram, con un video y mensaje de despedida.

“Seguiré tu legado mamá. Te amaré por siempre y vivirás en cada paso que ejecute, en cada interpretación, en cada montaje, en cada música que me haga vibrar y que quiera interpretar. Descansa mi reina”, ha escrito.

Grandes amigas

Yolanda Moreno “La bailarina del pueblo venezolano”, es una de las primeras en lamentar la muerte de su amiga y colega, con quien compartió momentos únicos en grande escenario del país.

La directora de Danzas Venezuela asegura que la fuerza, pasión y entrega de Gudelia siempre estará presente en la danza venezolana.

“Hoy, la danza se viste de luto, pero su legado florece en cada bailarín que tocó con su sabiduría. Los maestros como ella no se van, se convierten en la música que guía a quienes vendrán. Que su danza eterna sea nuestro consuelo”, ha indicado.

Mensaje de Mery

Para Cortez representa un golpe perder a una amiga, hermana y comadre a quien conoció en El retablo de las maravillas.

“Hoy Dios te ha llamado para estar a su lado y me dejas un gran vacío. Te doy las gracias por tantos momentos que vivimos, reímos y lloramos juntas, tu legado quedará para recordarte como una de las Bailarinas y Coreógrafas más importante de Venezuela. Una ovación de aplausos”, ha escrito.