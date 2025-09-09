MLB

Empresa ofrece $5,000 a la "Phillies Karen" ¿Por qué?

Un incidente que se volvió viral en un juego de los Phillies contra los Marlins ha tomado un giro inesperado

Por Eimy Carta
Martes, 09 de septiembre de 2025 a las 12:18 pm
Tras un video que circuló en redes sociales mostrando a una mujer, apodada "Phillies Karen", arrebatándole una pelota de jonrón a un niño, una compañía ha intervenido con una inusual oferta.

¿Quién intervino?

Blowout Cards, un minorista de tarjetas deportivas, ha ofrecido a la mujer $5,000 por la pelota, pero con una condición: debe firmarla y escribir la frase "I'm sorry" ("Lo siento"). El objetivo de la empresa es devolver la pelota al joven aficionado, llamado Lincoln, cuyo padre se la había dado tras atraparla.

El incidente original ocurrió durante el juego, cuando un aficionado, Drew Feltwell, atrapó el cuadrangular de Harrison Bader y se lo entregó a su hijo. Momentos después, la mujer se acercó a la familia, supuestamente afirmando que la pelota era suya, y tras un acalorado intercambio verbal, el padre se la entregó para evitar más problemas.

Aunque la mujer se marchó con la pelota, la historia de Lincoln tuvo un final feliz. El personal del estadio de los Marlins le regaló una bolsa de obsequios, y el mismo Harrison Bader lo encontró después del partido para regalarle un bate autografiado. Ahora, la oferta de Blowout Cards podría cerrar el círculo y devolverle al joven su preciado recuerdo, aunque con un mensaje de disculpa de por medio.
 

