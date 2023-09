¿Yolanda Moreno “La Bailarina del Pueblo” se retira del baile? Esto fue lo que dijo

Cuando se habla de la danza venezolana un nombre que siempre sale a relucir es el de la icónica, brillante y artística bailarina Yolanda Moreno, quien durante años ha llevado la tradición de la danza folklórica de las regiones venezolanas por todo el mundo, con un éxito enorme de 73 años de historias y con tres premios mundiales de danza.

Aunque por su academia han desfilado grandes bailarines del país que han aprovechado la plataforma para surgir en la industria del baile, hace tiempo durante una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta, Moreno confesó que no toda ha sido color de rosa y que en momentos ha pasado por su cabeza cerrar la prestigiosa compañía.

“Hay momentos en que ya no quiero seguir más en esto, no aguanto. Se va la luz, el transporte caro, mis alumnos no tienen dinero para pagar, mis bailarines vienen de las afueras de Caracas, de La Guaira, Charallave, Guarenas, viene desde lejos", expresó.

Sin embargo, a criolla que comenzó su carrera artística muy temprano y con gran presencia en los escenarios afirma que el amor hacia la tradición venezolana la mantiene firmen en seguir luchando por crear nuevos talentos de la danza.

“Ellos viene aquí y estamos desde temprano, empezamos con clases y ha ensayar. Son dificultades duras y hay momentos en que digo ¿para qué seguir en esto?, pero no, no nos podemos parar, vamos a seguir otra vez. Se me olvida”, narró con su característico humor.

Igualmente, Moreno señaló que esta feliz por el aporte a Venezuela desde lo que ama realizar como lo es bailar. Además, aseveró que el género de la danza nacionalista seguirá activo en Venezuela, por la necesidad de valorar y amar los nuestro.