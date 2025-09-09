Artistas venezolanos apoyan a La Vinotinto en su sueño mundialista

Suscríbete a nuestros canales

Esta noche la selección venezolana de futbol 'La Vinotinto' se disputa un juego decisivo contra Colombia para asegurar el repechaje y posible pase al mundial 2026. En medio de la euforia, varios artistas se han unido para apoyar a Venezuela en su sueño mundialista.

El país entero se paraliza hoy por el partido en el estadio Monumental de Maturín, y con ello, las redes sociales son el espacio perfecto para compartir sus deseos de ver al equipo triunfar.

Como ha sido costumbre en fechas cumbres para Venezuela, celebridades venezolanas dejan ver su afición por el fútbol y la selección nacional.

Unidos por La Vinotinto

Una de las primeras en pronunciarse fue la periodista Erika de la Vega, quien estuvo acompañada de su hijo Sebastián en el post, con un video de hace un par de años atrás pero que hoy la recuerda con mucho cariño.

El guapo actor Luciano D'Alessandro dejó en evidencia que, a pesar de estar residenciado en Colombia por muchos años, continúa con su pasión Vinotinto. En las historias de Instagram, colgó una taza con el logo de la selección.

Amanda Dudamel, Miss Venezuela 2021 e hija del técnico Rafael Dudamel, se le vio viajando en un avión hace un par de horas rumbo a ver en vivo el partido de 'La Vinotinto' contra Colombia.