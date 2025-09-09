¡No van más! Leones del Caracas deja en libertad a dos importantes piezas

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional está a la vuelta de la esquina, y con cada día que pasa, conocemos más información sobre los ocho equipos que hacen vida en nuestra pelota profesional, que saltarán al terreno de juego con la intención de luchar por el campeonato.

Un equipo que ha tenido una actividad importante son los Leones del Caracas. Luego de quedar eliminados de la última contienda en ronda regular, el equipo dirigido por José Alguacil quiere reinventarse en esta campaña, para cumplir con las siempre exigentes expectativas que la afición capitalina sostiene año tras año con respecto a su equipo.

En esta ocasión, los Leones han decidido prescindir de dos interesantes piezas con las que contaron en la temporada 2025/26, en una información que adelantó la periodista Georgeny Pérez, y que Meridiano pudo confirmar a través de sus fuentes.

Tocci y Guaipe no van más

Y es que en efecto, los Leones del Caracas han decidido dejar en libertad al jardinero Carlos Tocci y al lanzador derecho Mayckol Guaipe, quienes muy probablemente serán los nombres más importantes de la lista de jugadores sin prioridad de contratación del equipo capitalino para esta campaña.

Tocci llegó al Caracas en junio del año pasado, vía cambio, desde los Tigres de Aragua, y en 47 juegos disputados dejó promedios de .209/.273/.287/.560, con 24 hits en 115 turnos oficiales, además de conectar nueve dobles y traer ocho carreras al plato.

Guaipe también llegó a Leones en 2024, luego de haber sido dejado en libertad por los Tiburones de La Guaira, y no logró mostrar su mejor versión con los melenudos, equipo con el que mostró efectividad de 9.22 en 21 encuentros. A pesar de que no viven su mejor presente, ambos siguen siendo piezas interesantes para el resto de la Liga.