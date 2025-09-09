Servicios

Retiro preventivo de harina PAN en Chile por riesgo sanitario

Se recomienda a todos los usuarios estar atentos a cualquier actualización y seguir las indicaciones proporcionadas por la empresa

Por Meridiano

Martes, 09 de septiembre de 2025 a las 07:50 pm
La tranquilidad en las despensas de muchos hogares chilenos se ha visto alterada tras el anuncio de Empresas Polar, la firma detrás de la popular Harina PAN. La compañía ha confirmado el retiro preventivo de un lote específico de su producto debido a una alerta sanitaria que podría comprometer la seguridad alimentaria.

A través de un comunicado oficial, Empresas Polar solicitó a los consumidores evitar el consumo del Lote Nº 22610790 de harina precocida de maíz blanca. Este lote es el único afectado por la medida, y la empresa asegura que el resto de sus productos continúa disponible en el mercado sin inconvenientes y cumpliendo con la normativa chilena vigente.

Colaboración con las autoridades sanitarias

La alerta fue notificada a Empresas Polar el pasado 5 de septiembre por el Seremi, el organismo encargado del control sanitario en Chile. En respuesta, la compañía ha iniciado una colaboración inmediata con las autoridades para esclarecer la situación y reafirmar su compromiso con la salud de sus consumidores.

Empresas Polar, que ha estado operando en Chile desde hace cuatro años, destaca que sus procesos internos son exhaustivos. Cada lote de harina es sometido a pruebas fisicoquímicas, microbiológicas y de toxinas antes de ser importado al país. Esta rigurosidad es parte de su compromiso con la calidad y la seguridad alimentaria.

Canal de comunicación abierto para los consumidores

Para facilitar la comunicación con los consumidores, Empresas Polar ha habilitado un correo electrónico: [email protected]. A través de este canal, los usuarios pueden aclarar dudas, realizar consultas y reportar si tienen en su poder un producto del lote mencionado. La decisión de retirar este lote de harina PAN refleja la responsabilidad de Empresas Polar en garantizar la seguridad alimentaria y proteger la salud de sus consumidores.

