Periodistas venezolanos predicen el once de Venezuela contra Colombia

El próximo partido de la selección de Venezuela contra Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026 ha generado gran expectativa, especialmente en torno a la alineación que presentará la Vinotinto.

En las últimas horas, el periodista deportivo Fernando Petrocelli lanzó una primicia que ha captado la atención de los aficionados: la probable dupla de ataque para este crucial encuentro.

Según Petrocelli, la Vinotinto mantendría la misma dupla ofensiva que utilizó en los partidos contra Perú y Bolivia: Josef Martínez y Salomón Rondón. Esta decisión, de confirmarse, significaría que el técnico repetirá la estrategia de combinar la movilidad y la capacidad de desmarque de Josef con la fuerza y el poderío aéreo de Rondón, dos de los delanteros más experimentados del equipo.

Marie Ferro y su posible once

La información de Petrocelli coincide con los datos manejados por la periodista de Meridiano TV, Marie Ferro, quien también ha revelado su posible once titular para el partido. La alineación propuesta por Ferro es la siguiente:

Portero: Rafael Romo.

Defensa: Alexander González, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Jon Aramburu.

Mediocampo: Jefferson Savarino, Tomás Rincón, Telasco Segovia, Yeferson Soteldo.

Delantera: Josef Martínez y Salomón Rondón.

Este posible once sugiere una apuesta por la continuidad y la solidez defensiva, mientras que en el ataque se confiaría en la dupla de Martínez y Rondón para generar peligro. La presencia de Tomás Rincón y Telasco Segovia en el medio campo, junto a los extremos Savarino y Soteldo, aportaría equilibrio y creatividad al juego.

La confirmación de esta alineación se conocerá en las próximas horas, pero la filtración de esta información ha encendido el debate entre los seguidores de la Vinotinto, quienes esperan un resultado positivo en este importante desafío.