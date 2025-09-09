Mira la formación de Colombia para enfrentar a Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

La selección de Colombia, con su boleto asegurado para la próxima Copa del Mundo, se prepara para su último desafío en las Eliminatorias Sudamericanas, enfrentando a la Vinotinto en el Estadio Monumental de Maturín.

A pesar de haber logrado su objetivo principal, el combinado cafetero no se relaja y buscará cerrar la fase de clasificación con una victoria, realizando algunas rotaciones estratégicas en su alineación titular.

El cuerpo técnico comandado por Néstor Lorenzo ha optado por un once que combina experiencia con nuevos talentos, buscando mantener la competitividad y dar rodaje a jugadores clave.

¿Cuál será el once?

La alineación confirmada para el partido es la siguiente:

Arquero: Kevin Mier.

Defensores: Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Yerry Mina y Álvaro Angulo.

Mediocampistas: Richard Ríos, Kevin Castaño y Jefferson Lerma.

Atacantes: James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez.

Esta formación muestra la confianza en jugadores como Richard Ríos, quien se ha ganado un lugar en el mediocampo, y la oportunidad para que Luis Javier Suárez acompañe en el ataque al desequilibrante Luis Díaz y a James Rodríguez.

Actualmente, Colombia aparece en la sexta posición de la clasificación con 25 puntos, pero en caso de ganar podría escalar hasta el tercer lugar. Aunque, es importante mencionar que para ello, Ecuador y Uruguay deben perder en sus respectivos compromisos.