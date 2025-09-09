Estos serían los rivales africanos de Venezuela en el Repechaje

Suscríbete a nuestros canales

En el escenario de que Venezuela deba disputar el repechaje para clasificar al Mundial de 2026, uno de sus posibles rivales provendría de las Eliminatorias Africanas. Específicamente, se enfrentaría a uno de los cuatro mejores segundos lugares de los nueve grupos de dicha confederación. Donde aun deben disputarse dos compromisos correspondientes a la fecha FIFA de octubre.

Posibles rivales africanos

El día de hoy dos posibles cocos para Venezuela como lo son Cabo Verde y Senegal ganaron, quedando primeros en sus respectivos grupos y dejando como posibles rivales de Venezuela (en caso de ir a Repechaje) a los siguientes rivales:

Burkina Faso

República Democrática del Congo

Nigeria

Camerún

Tanzania

Gabón

Uganda

Namibia

Madagascar

Para ser más especifico el posible rival de Venezuela saldría de uno de los cuatro mejores segundos. A día de hoy son estos los mejores 4 segundos: Gabón, Madagascar, Burkina Faso y Congo.

Análisis general de los posibles rivales:

La mayoría de estos equipos representan un desafío considerable. Muchas de estas selecciones cuentan con jugadores que militan en ligas europeas de primer nivel y poseen una gran fortaleza física y velocidad.

Nigeria y Camerún: Históricamente, son dos de las potencias más grandes de África. Han participado en múltiples Mundiales y suelen tener plantillas con gran talento y experiencia.

República Democrática del Congo y Burkina Faso: Son selecciones con un buen desempeño reciente en la Copa Africana de Naciones y a menudo son difíciles de vencer.

Tanzania, Gabón, Uganda, Namibia y Madagascar: Aunque quizás no tengan el mismo historial mundialista que los anteriores, son equipos que han demostrado competitividad y podrían dar sorpresas. Jugar contra cualquiera de ellos en una instancia de repechaje sería un partido de alta tensión y sin margen de error.

Es crucial que la selección venezolana se prepare para un rival con características de juego muy diferentes a las de las selecciones sudamericanas, donde la potencia física y el juego vertical son predominantes. El factor de la localía, si se llegara a jugar a dos partidos, también será determinante.



