Vacante de empleo en Miami con remuneración económica de $21 la hora

Suscríbete a nuestros canales

Vizcaya Museum and Gardens Trust es una organización sin fines de lucro que gestiona el Museo y Jardines Vizcaya en Miami, Florida. Recientemente, publicaron una vacante en el portal especializado Indeed, solicitando una persona para ocupar el cargo de “Maintenance Repairer” o un “Reparador de Mantenimiento”.

Foto: Referencial / Cortesía

Sobre la vacante

El seleccionado desempeñará sus funciones en la siguiente dirección: 3251 South Miami Avenue, Miami, FL, 33129.

“El reparador de mantenimiento es el responsable de monitorear, reparar, actualizar y reemplazar los componentes de los sistemas, estructuras y edificios de la instalación, dentro, fuera y en lo terrenos de la propiedad”, se lee en la convocatoria.

Además, deberá realizar algunas tareas que incluyen:

Cooperar con los técnicos de mantenimiento, para garantizar el óptimo funcionamiento de los sistemas de las diversas instalaciones.

Opera el equipo de limpieza para la limpieza automática de pisos, lavadora a presión y aspiradora regular.

Mantener la limpieza de los espacios públicos y privados.

Inspecciona las herramientas y los equipos.

Reparaciones menores de los equipos, cuando se ameriten.

Ofrecer apoyo logístico para los eventos que contempla la instalación de mesas, sillas y otros.

Elimina la basura y el reciclaje de los diversos espacios.

Requisitos

La organización exige que los candidatos cumplan con estos requisitos:

Experiencia previa de al menos dos años en el sector.

Diploma de escuela secundaria o GED.

Habilidades comunicativas y capacidad para trabajar en equipo.

Proactividad, compromiso y atención al detalle.

Dominio del idioma inglés y español.

Destrezas para gestionar el tiempo y priorizar tareas.

¿Cuál es el salario y cuáles son los beneficios?

En cuanto a la remuneración económica, la agencia ofrece 21 dólares por hora y garantiza ciertos beneficios:

Capacitaciones constantes

Plan de jubilación 401 (k)

Seguro de enfermedad

La postulación

Aquellos que posean las habilidades, destrezas y requisitos pueden postularse a la vacante desde el sitio web oficial de Indeed.