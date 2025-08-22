Vacante de empleo en Miami con remuneración económica de $21 la hora

Vizcaya Museum and Gardens Trust es una organización sin fines de lucro que gestiona el Museo y Jardines Vizcaya en Miami, Florida. Recientemente, publicaron una vacante en el portal especializado Indeed, solicitando una persona para ocupar el cargo de “Maintenance Repairer” o un “Reparador de Mantenimiento”.
Sobre la vacante
El seleccionado desempeñará sus funciones en la siguiente dirección: 3251 South Miami Avenue, Miami, FL, 33129.
“El reparador de mantenimiento es el responsable de monitorear, reparar, actualizar y reemplazar los componentes de los sistemas, estructuras y edificios de la instalación, dentro, fuera y en lo terrenos de la propiedad”, se lee en la convocatoria.
Además, deberá realizar algunas tareas que incluyen:
-
Cooperar con los técnicos de mantenimiento, para garantizar el óptimo funcionamiento de los sistemas de las diversas instalaciones.
-
Opera el equipo de limpieza para la limpieza automática de pisos, lavadora a presión y aspiradora regular.
-
Mantener la limpieza de los espacios públicos y privados.
-
Inspecciona las herramientas y los equipos.
-
Reparaciones menores de los equipos, cuando se ameriten.
-
Ofrecer apoyo logístico para los eventos que contempla la instalación de mesas, sillas y otros.
-
Elimina la basura y el reciclaje de los diversos espacios.
Requisitos
La organización exige que los candidatos cumplan con estos requisitos:
-
Experiencia previa de al menos dos años en el sector.
-
Diploma de escuela secundaria o GED.
-
Habilidades comunicativas y capacidad para trabajar en equipo.
-
Proactividad, compromiso y atención al detalle.
-
Dominio del idioma inglés y español.
-
Destrezas para gestionar el tiempo y priorizar tareas.
¿Cuál es el salario y cuáles son los beneficios?
En cuanto a la remuneración económica, la agencia ofrece 21 dólares por hora y garantiza ciertos beneficios:
-
Capacitaciones constantes
-
Plan de jubilación 401 (k)
-
Seguro de enfermedad
La postulación
Aquellos que posean las habilidades, destrezas y requisitos pueden postularse a la vacante desde el sitio web oficial de Indeed.