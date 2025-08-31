Sistema Patria: Cuáles son los primeros bonos de septiembre y cómo activarlos en 5 pasos

El Gobierno venezolano próximamente iniciará la entrega de los primeros bonos de septiembre como parte de los programas sociales implementados a través del Sistema Patria.
Montos de los bonos del Sistema Patria para este mes
Según la información oficial, los beneficios iniciales que recibirán los registrados en la plataforma son:
-
Bono Único Familiar: 1.890 bolívares.
-
Amor Mayor: 130 bolívares.
Ambos subsidios estarán siendo depositados en los monederos digitales de los beneficiarios en la primera semana de septiembre.
Recordatorio de los pagos entregados en agosto
El mes pasado también se otorgaron varias ayudas, entre ellas:
-
Beca Universitaria: 708,80 bolívares.
-
Corresponsabilidad y Formación: 15.000 bolívares.
-
Ingreso de Guerra Económica: entre 6.700 y 16.080 bolívares, según la categoría.
-
Somos Venezuela: 708,80 bolívares.
-
Beca de Enseñanza Media: 472,50 bolívares.
Pasos para retirar fondos en la plataforma
Para recibir el dinero, los usuarios deben seguir una serie de pasos sencillos en el Sistema Patria:
-
Ingresar con sus datos de usuario.
-
Acceder a la sección Monedero y seleccionar “Retiro de fondos”.
-
Indicar el monto y la cuenta bancaria de destino.
-
Confirmar la operación y esperar la transferencia. En cuestión de horas, el dinero debería reflejarse en la cuenta vinculada.
Recomendaciones para evitar inconvenientes
En caso de que los pagos no se hagan efectivos, las autoridades recomiendan a los beneficiarios:
-
Mantener los datos personales actualizados en el sistema.
-
Verificar que el número de teléfono esté registrado a nombre del titular.
-
Usar el mismo número en la plataforma y en la entidad bancaria.
- Evitar transferencias a terceros que no sean parte del núcleo familiar.