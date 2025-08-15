Banco de Venezuela hace importante anuncio a sus usuarios para este lunes 18 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

El Banco de Venezuela confirmó que el próximo lunes 18 de agosto será feriado bancario en todo el territorio nacional, la fecha corresponde a la conmemoración de la Asunción de Nuestra Señora, incluida en el calendario oficial publicado por la Sudeban.

Servicios activos durante la jornada

Aunque las agencias no abrirán, la institución recordó que sus clientes podrán continuar con sus operaciones habituales a través de:

BDVApp

Banca en línea

Pago móvil interbancario

Cajeros automáticos y puntos de venta

Calendario de feriados 2025

De acuerdo con Sudeban, este año la banca venezolana tiene 19 días de asueto, divididos en nueve feriados nacionales y diez bancarios. Cabe destacar que algunos feriados no generarán cierre bancario por caer sábado o domingo, esto significa que las agencias permanecerán abiertas en las jornadas hábiles más cercanas.

Recomendaciones para los clientes de

El BDV aconseja planificar operaciones presenciales antes del feriado y, de ser posible, aprovechar sus canales digitales para realizar:

Transferencias

Pagos de servicios

Recargas telefónicas

Consultas de saldo

El Banco de Venezuela reiteró que sus herramientas tecnológicas permiten a los usuarios realizar operaciones los 365 días del año, incluso en feriados, con el fin de que la actividad económica y financiera no se vea afectada por las jornadas de descanso oficial.