MLB: Estos son los juegos de la jornada del 6 de septiembre

La temporada 2025 de Grandes Ligas ya entró en su fase de definición, con apenas tres semanas de competencia restante.

Allí se sabrá cuáles serían los conjuntos clasificados a Postemporada, pues todo sigue muy abierto de momento y cada victoria vale prácticas el doble.

Juegos pautados para el 6 de septiembre en MLB

1:05 PM: Azulejos de Toronto vs Yankees de Nueva York

2:20 PM: Nacionales de Washington vs Cachorros de Chicago

4:10 PM: Phillies de Philadelphia vs Marlins de Miami

6:10 PM: Medias Blancas de Chicago vs Tigres de Detroit

6:40 PM: Mets de Nueva York vs Rojos de Cincinnati

6:40 PM: Cerveceros de Milwaukee vs Piratas de Pittsburgh

7:05 PM: Dodgers de Los Angeles vs Orioles de Baltimore

7:05 PM: Guardianes de Cleveland vs Rays de Tampa Bay

7:15 PM: Gigantes de San Francisco vs Cardenales de San Luis

7:15 PM: Astros de Houston vs Rangers de Texas

7:15 PM Mellizos de Minnesota vs Reales de Kansas City

7:15 PM: Marineros de Seattle vs Bravos de Atlanta

8:10 PM: Medias Rojas de Boston vs Cascabeles de Arizona

8:10 PM: Padres de San Diego vs Rockies de Colorado

9:38 PM: Atléticos de Oakland vs Angelinos de Los Angeles.