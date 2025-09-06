MLB

MLB: Estos son los juegos de la jornada del 6 de septiembre

Dominicano Vladimir Guerrero Jr. es una de las atracciones que tiene Toronto 

Por Alejandro Jesús Fernández
Viernes, 05 de septiembre de 2025 a las 11:55 pm
La temporada 2025 de Grandes Ligas ya entró en su fase de definición, con apenas tres semanas de competencia restante.

Allí se sabrá cuáles serían los conjuntos clasificados a Postemporada, pues todo sigue muy abierto de momento y cada victoria vale prácticas el doble.

Juegos pautados para el 6 de septiembre en MLB 

1:05 PM: Azulejos de Toronto vs Yankees de Nueva York 

2:20 PM: Nacionales de Washington vs Cachorros de Chicago 

4:10 PM: Phillies de Philadelphia vs Marlins de Miami 

6:10 PM: Medias Blancas de Chicago vs Tigres de Detroit 

6:40 PM: Mets de Nueva York vs Rojos de Cincinnati 

6:40 PM: Cerveceros de Milwaukee vs Piratas de Pittsburgh 

7:05 PM: Dodgers de Los Angeles vs Orioles de Baltimore 

7:05 PM: Guardianes de Cleveland vs Rays de Tampa Bay 

7:15 PM: Gigantes de San Francisco vs Cardenales de San Luis

7:15 PM: Astros de Houston vs Rangers de Texas 

7:15 PM Mellizos de Minnesota vs Reales de Kansas City 

7:15 PM: Marineros de Seattle vs Bravos de Atlanta 

8:10 PM: Medias Rojas de Boston vs Cascabeles de Arizona 

8:10 PM: Padres de San Diego vs Rockies de Colorado 

9:38 PM: Atléticos de Oakland vs Angelinos de Los Angeles.

 

