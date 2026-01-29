¿Buscas el dividendo? Con el ajuste de una sorpresa de Gaceta Hípica queda lista para tomarse su primera foto del año en la R05

Suscríbete a nuestros canales

La pasión hípica regresa con fuerza al óvalo de Coche, el día domingo 1ro de febrero, la cual presentará una cartelera de 10 competencias de alto nivel, en lo que se corresponde como la quinta reunión del 2026 en el Hipódromo Internacional La Rinconada.

La novena carrera, quinta válida para el juego del 5y6 Nacional, es una prueba para yeguas nacionales e importadas de cuatro y cinco años, ganadoras de dos carreras, en distancia de 1.300 metros, por lo que la estrategia y la resistencia serán las claves para decidir la triunfadora.

La Rinconada: Una Sorpresa Gaceta Hípica 5y6 Datos Hípicos

La cincoañera Luna Nueva (número 3), participa en esta válida, con la monta del inspirado jinete Johan Aranguren y entrenada por Jorge Salvado para los colores del Stud Ferálico.

Asimismo, la castaña se presenta como la tercera favorita y una sorpresa para Gaceta Hípica, pues reaparece al óvalo caraqueño luego de 49 días sin correr.

En su última actuación del día 14 de diciembre de 2025, la pupila de Salvador llegó tercera a 5 1/4 cuerpos de la vencedora Princesa Julie.

Ajuste: La Rinconada

La nacida y criada en el Haras La Primavera salió este miércoles 28 de enero a la pista caraqueña y galopó dos vueltas, en pelo informado por la hoja de ajuste de parte de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritas de la carrera: Yeguas