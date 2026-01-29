Hipismo

Mira es contigo: El jinete no se le baja y trabajó contenido para repetir victoria en La Rinconada

El ejemplar propiedad del Stud “Z.M” buscará una nueva victoria en la campaña

Por

Gustavo Mosqueda
Jueves, 29 de enero de 2026 a las 03:04 pm
Mira es contigo: El jinete no se le baja y trabajó contenido para repetir victoria en La Rinconada
Foto: José Antonio Aray
La cuarta carrera, correspondiente a la reunión 05, se disputa este domingo 01 de febrero a las 2:45 de la tarde en el hipódromo La Rinconada, con una nómina de siete inscritos de 4 y 5 años, ganadores de 2 carrera, en distancia de 1.100 metros.

Uno de los participantes que se encuentra inscrito es Noquedar, montado por el jinete que lo viene de ganar Francisco Quevedo, y presentado por Fernando Parilli Tota para el Stud “Z.M”, hasta el momento no es uno de los más solicitados por el público apostador, además lleva el número cuatro en la gualdrapa.

Su historial registra nueve presentaciones con dos victorias. En su actuación más reciente, el pasado 18 de enero, logró un triunfo solvente con tres cuerpos y medio de ventaja sobre Barbasco, que debió conformarse con el segundo puesto.

                                         

El día martes 27 de enero, el castaño de cuatro años trabajó del (Aparato)= 15,1 29,4 42,1 (600MTS) (EP) 56,2 2P 69,3 4P 85,1/ contenido y bien después de la raya con remate de 12,2 Francisco Quevedo, informó la División de tomatiempos del INH en su reporte semanal que publica en las diferentes redes sociales del INH.

Favoritos de la carrera: Ejemplares La Rinconada

  1. Tío Carlitos: El más rápido de la carrera intentará unir partida con llegada en recorrido de apenas 1.100 metros.
  2. Khoolzan (Usa): Este importado a pesar de no estar al 100% tal y lo dijo su entrenador. A pesar de ello se convierte en fuerte rival en el lote, cuidado.
  3. Doble Ataque: Este ejemplar correr por dentro y parte adentro, ha corrido con superiores y ahora vuelve a su lote.

 

 

