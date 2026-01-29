Olvida los rumores: Esta es la yegua que pocos miran, paga bien y ajustó contenida en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) definió la cartelera para la quinta reunión de la temporada 2026. Este domingo, el óvalo de Coche abrirá sus puertas desde la 1:30 de la tarde para ofrecer un programa de diez competencias de alto nivel.

La segunda prueba no válida destaca en el cronograma. Se trata de un llamado especial para yeguas nacionales e importadas de tres años, debutantes o no ganadoras, en la cual ratificaron seis participantes.

Aunque los reportes previos centran la atención en Madame Karina, hija de Caracaro que busca un debut victorioso, la escena dio un giro inesperado. Del lote de inscritas surge una rival de cuidado, cuyo ajuste previo sugiere una sorpresa frente a las principales favoritas.

Ajuste de la zaina hija de Tap Daddy: La Rinconada

Desde el puesto de pista dos partirá Paraguanera, una alazana hija de Tap Daddy en Hot Flower. El ejemplar posee dos actuaciones previas sin triunfos y su registro más reciente marca un sexto lugar, a 24 cuerpos de la ganadora Castaña Power (USA).

Sin embargo, el reporte oficial de ajustes del INH transformó la perspectiva sobre sus posibilidades. El pasado miércoles, la pupila de Maykel Rodríguez registró los siguientes parciales: 15.1, 29.3, 43.3 (600 metros), con un registro de 57.3 para los 800 y 71.4 para el kilómetro. Según el informe de pista, la yegua completó la segunda vuelta contenida en todo el trayecto, con un remate de 14 y bajo la conducción del propio Rodríguez. Este desempeño la posiciona como la carta de mayor peligro para las aspirantes al triunfo.

Favoritas de la carrera