La victoria más esperada: El triunfo que cierra un capítulo de lesiones y ausencias en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La cuarta fecha del primer ciclo de la temporada 2026 ofreció una cartelera de diez competencias de alto impacto. La jornada dominical incluyó una Condicional Especial y el tradicional juego del 5y6 Nacional, el cual inició en la quinta prueba de la tarde con una recaudación sólida y dividendos generosos para los ganadores. Sin embargo, el momento de mayor carga emotiva ocurrió en la segunda válida del programa.

El retorno de un guerrero al recinto de ganadores: La Rinconada

La sexta competencia del orden, reservada para ejemplares nacionales o importados de siete y más años, ganadores de una y dos carreras, fue el escenario de una hazaña personal. En un recorrido de 1.100 metros, el purasangre Brother Will se alzó con un triunfo contundente tras registrar un tiempo oficial de 68,1.

Bajo la preparación de Jesús Romero Rojas, el sieteañero Brother Will alcanzó su segunda victoria en un historial de doce presentaciones. En la taquilla, el ejemplar recompensó la fe de sus seguidores con un dividendo de Bs 200,05 a ganador y Bs 125,58 por concepto de placé. Pero más allá de las cifras, el foco de la noticia recayó sobre su conductor: el jinete profesional Maikel Rodríguez.

Un largo camino de superación

Este triunfo marcó el fin de una sequía de victorias que se prolongó por más de un año. El historial de Rodríguez se vio interrumpido por un grave incidente el pasado miércoles 16 de octubre del 2024, día en que sufrió una peligrosa caída a la altura del paddock de ganadores. En aquel entonces, el jinete rodó de la yegua La Nave Turca, pupila de José Gregorio Rodríguez, accidente que lo mantuvo alejado de las pistas por un extenso periodo de recuperación física y mental.

Su última visita al recinto de ganadores antes de este domingo ocurrió el 29 de septiembre de 2024. En esa ocasión, el látigo guio al ejemplar St Pierre sobre una distancia de 1.100 metros, bajo el entrenamiento de Rafael Cartolano, con una marca de 65,1.

Resiliencia y éxito en la arena: Reunión 04

La victoria con Brother Will representa un nuevo comienzo para Maikel Rodríguez que en la actualidad trabaja de la mano con el agente de jinete Sahid Polanco. Tras meses de incertidumbre y terapias de rehabilitación, el profesional demostró que su talento y vigor permanecen intactos. El abrazo de sus colegas y el aplauso de la afición tras cruzar la meta confirmaron el respeto que el medio hípico siente por su constancia.

Este resultado añade un componente de superación personal a una temporada 2026 que apenas comienza, pero que ya deja historias de redención escritas sobre la arena del Hipódromo La Rinconada.