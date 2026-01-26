Suspensión indefinida en La Rinconada: Los Comisarios inhabilitan a ejemplar de cuatro años

Suscríbete a nuestros canales

La jornada hípica de este domingo 25 de enero de 2026 en el Hipódromo La Rinconada dejó un saldo de sorpresas que trascendió la pista. La Junta Nacional de Comisarios del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) emitió un boletín oficial durante la noche donde ratificó la suspensión de manera indefinida para la yegua Yas de Sol, tras los eventos ocurridos en la cuarta reunión del año.

Los protagonistas de la arena: Jinete Entrenador La Rinconada

La tarde dominical se desarrolló bajo el dominio de figuras consagradas. En el renglón de los jinetes, Johan Aranguren dictó cátedra con dos triunfos, mientras que Riccardo D’Angelo reafirmó su estatus entre los preparadores al cristalizar también un par de victorias. Sin embargo, el foco de atención se desplazó hacia los despachos oficiales una vez que terminó el espectáculo.

La séptima carrera: Un desenlace inesperado

El evento central de la controversia fue la séptima competencia del programa, una prueba especial para yeguas nacionales e importadas de cuatro años, debutantes o no ganadoras. Con un premio atractivo de $27.040 y una distancia de 1.100 metros, la expectativa era máxima.

Aunque la nómina original contaba con nueve participantes, el panorama cambió antes del toque de sirena. La número 4, Yas de Sol, que contaría con la monta del profesional Jervis Alvarado, salió del lote por disposición reglamentaria de última hora.

Sin la presencia de la mencionada alazana, la victoria correspondió a la castaña María Bonita. Con la conducción del aprendiz Derrick Dellan, la ejemplar detuvo el cronómetro en 68,3 segundos. Esta victoria no solo sorprendió por el rendimiento atlético, sino también por su impacto en las apuestas, pues otorgó el dividendo más alto de la jornada con un pago de Bs 578,21 por ganador.

Sanciones y antecedentes

El análisis de las actas de resoluciones de las reuniones 03 y 04 reveló la medida contra la defensora del Stud “La Familia”. Yas de Sol, hija del campeón Pedro Caimán en Hot Flower por Hotep, queda inhabilitada para participar en pruebas públicas sin una fecha de retorno definida.

La pupila de José Gregorio Rodríguez posee un historial breve, con apenas una actuación previa en la que no logró victorias. Este nuevo revés administrativo oscurece el futuro inmediato de la yegua en el óvalo de Coche, mientras la comunidad hípica espera mayores detalles sobre los motivos que llevaron a los comisarios a tomar esta determinación tan drástica.