La Rinconada: Suspendido jinete aprendiz por su desempeño en los metros finales

La Junta Nacional de Comisarios del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) anunció la noche de este domingo 25 de enero de 2026 la suspensión por dos semanas del jinete aprendiz Winder Véliz. La sanción entra en vigencia de manera inmediata lo que hace suponer que el jinete quedará fuera de acción por los momentos.

La decisión fue comunicada a través de las resoluciones emanadas de la reunión número 4 de carreras, celebrada la tarde del domingo en el óvalo de Coche. Esa jornada dominical, que contó con diez competencias y la disputa de una Condicional Especial con victoria para el ejemplar importado Ekati King, también fue notable porque el monto de recaudación supero de los 220 millones de dólares al cierre del mes.

La Razón de la Suspensión: La Rinconada Carreras

La suspensión del jinete Véliz se fundamenta en los incidentes ocurridos durante la novena carrera, quinta válida del domingo, una prueba especial para caballos nacionales e importados de seis años, ganadores de 1 y 2 carreras. A bordo del castaño Barbarroja, Véliz se cargó hacia afuera en los 50 metros finales y le corta la línea de acción al ejemplar Zio Giaccof sin mantener la distancia reglamentaria. Tras la revisión exhaustiva de las cámaras, los comisarios determinaron la infracción y procedieron a distanciar al ejemplar.

DISTANCIAMIENTO:

El jinete LUIS FÚNEZ JR. (ZIO GIACCOF N°09), formula RECLAMO en contra del Jinete, WINDER VELIZ (BARBARROJA Nº02) alegando que a la altura de los 50 metros finales le quita la línea de carrera a su conducido. Vista la repetición de la prueba a través del sistema video, se pudo apreciar que en los 50 metros finales el ejemplar BARBARROJA Nº02 (WINDER VELIZ) se carga hacia afuera, cortándole la línea de carrera sin la distancia reglamentaria al ejemplar ZIO GIACCOF N°09 (LUIS FÚNEZ JR.), razón por la cual esta Junta de Comisarios DECIDE: DISTANCIAR del SEGUNDO al SEXTO lugar al ejemplar BARBARROJA Nº02 (WINDER VELIZ) y SANCIONAR con SUSPENSIÓN por el término de DOS (02) SEMANAS al Jinete WINDER VELIZ desde el 26/01/2026 hasta el 09/02/2026 ambas fechas inclusive, todo de conformidad con lo establecido el articulo Nº243 del Reglamento Nacional de Carreras, el orden definitivo de llegada en esta carrera es el siguiente: Primer Lugar: INVENCIBLE N°08, Segundo Lugar: FREITES PE N°01, Tercer Lugar: EL PILLIN Nº04, Cuarto Lugar: QUIRIQUIREÑO Nº03, Quinto Lugar: ZIO GIACCOF N°09.

La Rinconada: Resolución Reunión 4 Jinete

El jinete aprendiz Winder Véliz en este arranque de temporada todavía no ha podido cruzar la meta en ganancia en la temporada 2026 y ahora deberá cumplir con la sanción de dos semanas que comienzan a regir desde el 26 de enero hasta el 09 de febrero.