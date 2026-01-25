Carnavales resueltos: cuadros ganadores con 6 pagan más de $4.600

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo, el hipódromo La Rinconada contó con la programación de la cuarta fecha del primer meeting del 2026, con una agenda de diez carreras, que contó con la presencia de una Condicional Especial para ejemplares nacionales e importados de cuatro años en adelante y fue ganada por Ekati King del entrenador Gabriel Márquez y montado por Johan Aranguren.

La Rinconada: Ganadores del 5y6

La primera de las válidas del 5y6 nacional la ganó el ejemplar My Five Mate, pensionado del entrenador Noel Kucich Pocaterra y montado por el jockey profesional Johan Aranguren, el cual generó un pago de Bs, 163,48 a ganador.

El segundo ejemplar en triunfar en las válidas fue el ejemplar de siete años Brother Will, presentado por Jesús Romero Rojas y conducido por Maikel Rodríguez, el cual generó un pago de Bs.200, 05 a ganador, y la tercera válida la obtuvo la yegua María Bonita del trainer Freddy Petit, y en el lomo, el jinete Derrick Dellán, la cual pagó Bs.578,21 a ganador.

La cuarta de las válidas del 5y6, la ganó el ejemplar Fidanzata del entrenador Luis Peraza, y en el lomo, el jockey aprendiz Ángel Ybarra, el cual pagó un dividendo de Bs. 276,35 a ganador, la quinta del 5y6, por su parte fue para el purasangre Invencible del entrenador Humberto Correia padre y contó con la conducción de Robert Capriles y generó un dividendo de Bs. 154,52 a ganador.

Por último, el ejemplar en ganar la carrera de los acumulados y que cerró la jornada, fue Counsellor, presentado por Ramón García Mosquera y montado por Maikol Ibarra, el cual pagó un dividendo de Bs. 145,38 a ganador.

Los cuadros ganadores con los seis ejemplares del 5y6 de la cuarta reunión, fueron un total de 73 tickets ganadores, los cuales cada uno, se llevan Bs. 1.634.767,49, al cambio oficial, vendrían a ser poco más de $4.600.