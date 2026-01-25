Más de 220 millones de bolívares recaudados en el monto sellado del 5y6 de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La jornada dominical, que contó con diez competencias, incluyó una Condicional Especial en las pruebas no válidas para el juego del 5y6. El popular sistema de apuestas nacional se activó a partir de la quinta carrera.

La Rinconada: Resultados, monto sellado, Caracas

A continuación, un resumen de los resultados de las primeras competencias:

Primera carrera: El ejemplar Money for You , del entrenador Riccardo D’Angelo y montado por Francisco Quevedo, ganó con un tiempo de 72,4 segundos y pagó 92,17 bolívares a ganador.

El ejemplar , del entrenador Riccardo D’Angelo y montado por Francisco Quevedo, ganó con un tiempo de 72,4 segundos y pagó 92,17 bolívares a ganador. Segunda carrera: El entrenador D’Angelo repitió triunfo con Vermelho , bajo la monta del aprendiz Félix Márquez. El tiempo para los 1.300 metros fue de 79,4 segundos.

El entrenador D’Angelo repitió triunfo con , bajo la monta del aprendiz Félix Márquez. El tiempo para los 1.300 metros fue de 79,4 segundos. Tercera carrera (no válida): El purasangre maduro Colossus , de Rafael Cartolano y conducido por Yoelbis González, se impuso con un tiempo de 85,1 segundos para los 1.400 metros y un dividendo de 109,49 bolívares a ganador.

El purasangre maduro , de Rafael Cartolano y conducido por Yoelbis González, se impuso con un tiempo de 85,1 segundos para los 1.400 metros y un dividendo de 109,49 bolívares a ganador. Cuarta carrera (Condicional Especial): La victoria fue para el importado Ekati King, del entrenador Gabriel Márquez y la monta de Johan Aranguren, con un tiempo de 71,4 segundos para los 1.200 metros y un dividendo de Bs 77,58 a ganador.

Monto sellado del 5y6

El monto total recaudado en el 5y6 ascendió a Bs. 220.996.160,00.