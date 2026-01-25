Así quedaron los resultados del domingo en La Rinconada 25-01-2026

La cuarta reunión del primer meeting de la temporada 2026 en el Hipódromo Internacional La Rinconada, se celebró la tarde de este domingo, con una programación de diez carreras, donde se disputó una Condicional Especial para ejemplares maduros, como la prueba más importante, antes del inicio del juego del 5y6 nacional, que recaudó más de 220 millones de bolívares entre más de 220 mil tickets jugados.
El entrenador más destacado de la reunión dominical, fue el experimentado Riccardo D'Angelo quien logró dos victorias en las primeras dos competencias de la jornada, primero con Money for you, con la monta del jockey Francisco Quevedo con un tiempo de 72,4 para los 1.200 metros de la prueba, y luego con el aprendiz Félix Márquez en el ejemplar Vermelho, con cronometro oficial de 79,4 en la misma distancia.
Por su parte, el jockey más destacado de la tarde dominical, fue otro experimentado Johan Aranguren, al lograr par de triunfos y uno de ellos, en la prueba más importante de la programación, como fue la Condicional Especial con el importado Ekati King, pensionado de Gabriel Márquez, con un tiempo de 71,4 en 1.100 metros. Seguidamente, en el inicio del 5y6 nacional, Aragunren conseguiría la victoria con My Five Mate del entrernador debutante en el año, Noel Kucich Pocaterra.
El monto sellado del 5y6 recaudó más de 220 millones de bolívares, mientras que los cuadros con los seis caballos de la fama, fueron 73, los cuales va a cobrar un premio cada uno de Bs. 1.634.767,49.
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:72,4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Money for you (2)
|53
|Francisco Quevedo
|92,17
|2
|Loom (1)
|53
|L. Mejìas
|-
|3
|Pedro Antonio (3)
|53
|Y. Dìaz
|-
|4
|Triunfante (4)
|50
|O. Rivas
|-
|5
|Aquaman (5)
|53
|A. Siso
|-
Entrenador: Riccardo D'Angelo. Ganador: 92,17. Places: 59,14 y 103,73. Exacta: 1.086,53. Trifecta: 5.436,43. Superfecta: Sin aciertos.
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO:79,4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Vermelho (2)
|51
|Felix Marquez
|81,71
|2
|Rìo Bravo (8)
|55
|Johan Aranguren
|-
|3
|Calgary (5)
|56
|J. Aray
|-
|4
|The Last Dance (6)
|53
|J.C. Rodrìguez
|-
|5
|Moro de Oro (7)
|53
|M. Romero
|-
Entrenador: Riccardo D'Angelo. Ganador: 81,71. Places: 71,13 y 67,64. Exacta: 167,53. Trifecta: 227,15. Superfecta: 1.126,57.
TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO:85,1
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Colossus (4)
|56
|Yoelbis González
|109,49
|2
|Tuco Salamanca (7)
|58
|R. Capriles
|-
|3
|Catire Pedro (6)
|54
|W. Veliz
|-
|4
|Li Tre Fratelli (2)
|57
|J. Aray
|-
|5
|Tower Star (3)
|50
|L. Funez Jr.
|-
Entrenador: Rafael Cartolano. Ganador: 109,49. Places: 67,25 y 81,03. Exacta: 489,24. Trifecta: 1.415,36. Superfecta: 1.207,52.
CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:71,4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Ekati King (3)
|58
|Johan Aranguren
|77,58
|2
|El Relampago (5)
|54
|Y. González
|-
|3
|Perfect la Combee (2)
|56
|R. Capriles
|-
|4
|Vida (4)
|55
|J. Aray
|-
|5
|Invader (6)
|53
|A. Finol
|-
Entrenador: Gabriel Márquez Ganador: 77,58 Places: 58,16 y 68,36. Exacta: 115,34. Trifecta: 169,58. Superfecta: 563,81.
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO:67,2
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|My Five Mate (10)
|55
|Johan Aranguren
|163,48
|2
|Maximus Fortune (8)
|55
|K. Aray
|-
|3
|Bendito (3)
|55
|Fra. Velázquez
|-
|4
|El Gran Mario (7)
|53,5
|L. Mejías
|-
|5
|My Funny Nono (9)
|52
|O. Rivas
|-
Entrenador: Noel Kucich Pocaterra. Ganador: 163,48 Places: 79,80 y 122,47. Exacta: 842,40. Trifecta: 443,52. Superfecta: 3.816,59. Pool de 4: 1.513,24.
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 68,1
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Brother Will (2)
|53
|Maikel Rodríguez
|200,05
|2
|Base Armador (6)
|53
|W. Veliz
|-
|3
|Rey Enigma (5)
|52
|O. Rivas
|-
|4
|Dumpling (8)
|54
|Y. Caguado
|-
|5
|Mi Guerrero (4)
|52,5
|D. Acosta
|-
Entrenador:Jesús Romero Rojas. Ganador: 200,05 Places: 125,58 y 222,36. Exacta: 668,59 Trifecta: 565,92 Superfecta: 1.905,12. Doble Perfecta: Sin aciertos.
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO:68,3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|María Bonita (1)
|50
|Derrick Dellán
|578,21
|2
|Mía Sophía (5)
|52,5
|K. Aray
|-
|3
|Tinta Fina (8)
|54
|J. Aray
|-
|4
|Queen Rhaenyra (3)
|53
|Y. Díaz
|-
|5
|Melania (9)
|55
|J.Lugo Jr.
|-
Entrenador: Freddy Petit. Ganador: 578,21. Places: 318,46 y 98,41. Exacta: 7.603,46. Trifecta: 13.658,38. Superfecta: Sin aciertos.
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO:86,2
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Fidanzata (2)
|53
|Ángel Ybarra
|276,35
|2
|Brawaisa (1)
|55
|Y. Díaz
|-
|3
|Sugar Cane (10)
|51
|D. Acosta
|-
|4
|Four Palm Queen (3)
|51
|W. Veliz
|-
|5
|Pampura (7)
|50
|F. Marquez
|-
Entrenador: Luis Peraza. Ganador: 276,35. Places: 153,32 y 95,42. Exacta: 767,80. Trifecta: 1.835,28. Superfecta: 3.726,88.
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81,2
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Invencible (8)
|53
|Robert Capriles
|154,52
|2
|Freites Pe (1) Sub
|52
|A. Ybarra
|-
|3
|El Pillín (4) Sub
|53
|Y. Bermudez
|-
|4
|Quiriquireño (3) Sub
|54
|K. Aray
|-
|5
|Zio Ziaccof (9) Sub
|55
|L. Funez Jr.
|-
Entrenador: Humberto Correia Ganador: 154,52 Places: 81,29 y 163,94. Exacta: 1.145,54. Trifecta: 3.638,87. Superfecta: Sin aciertos.
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA : 1.100 MTS - TPO:68,1
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Counsellor (1)
|54,5
|Maikol Ibarra
|145,38
|2
|El Gran Olimpo (2)
|55,5
|J. Aray
|-
|3
|Papa Stefano (6)
|53
|Y. Díaz
|-
|4
|Magnum (3)
|53
|K. Aray
|-
|5
|White Arrow (11)
|51
|W. Veliz
|-
Entrenador: Ramón García Mosquera. Ganador: 145,38. Places: 124,52 y 89,57. Exacta: 595,46. Trifecta: 30.888,64. Superfecta: Sin aciertos. Triple Apuesta: 2.296,06. Super Pool de 4: 99.495,77. Doble Perfecta: 3.331,67.5y6 nacional *5* (3471) Bs. 8.913,71. 5y6 nacional *6* (73) Bs. 1.634.767,49. Loto Hípico: 43.465,86