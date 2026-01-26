Noel Kucich: Un debut con sello de gloria en el óvalo de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La victoria representa el objetivo supremo para cada propietario, jinete y entrenador en el universo del hipismo. Los esfuerzos para moldear un purasangre de alta competencia resultan inmensos y, con frecuencia, el éxito se hace esperar durante años. Sin embargo, el destino dictó una sentencia distinta para el entrenador Noel Kucich, quien resolvió su cita con la historia de manera inmediata y contundente.

Un nombre forjado en la tradición: Victoria Debutante Preparador

Dentro de la hípica venezolana, pocos nombres inspiran tanto respeto como el de Noel “Pocaterra”. Su trayectoria es el reflejo de una entrega absoluta al "Deporte de los Reyes". Su influencia en la industria trasciende las fronteras nacionales, pues su huella es visible en múltiples facetas del negocio. Noel ha destacado en la cría de ejemplares de alta alcurnia y ha cumplido roles fundamentales como propietario; no obstante, su faceta actual como preparador marca el inicio de un capítulo dorado en su carrera.

El sueño cumplido en la Reunión 04: La Rinconada

La cuarta reunión del año en el Hipódromo La Rinconada fue el escenario perfecto para que Kucich materializara un nuevo sueño. El estratega inscribió tres ejemplares en la jornada dominical y la fortuna le sonrió de forma temprana. En una exhibición de superioridad, su pupilo My Five Mate dominó las acciones desde el salto inicial.

El ejemplar impuso su ley de punta a punta en un recorrido de 1.100 metros. Bajo la conducción del experimentado Johan Aranguren, quien ratificó su excelente momento profesional, el purasangre detuvo los cronómetros en un tiempo destacado de 67.2. La sincronía entre el jinete y el caballo fue total, lo que permitió que el debut de Kucich en el paddock de ganadores fuera impecable.

El inicio de una etapa prometedora

Este primer triunfo para Noel Kucich como entrenador es un mensaje claro para la afición y los expertos. En un entorno tan competitivo como el hipismo actual, el brillo llega de la mano del conocimiento técnico y el respaldo sólido de los propietarios. La victoria de My Five Mate no solo engrosa las estadísticas, sino que valida la transición de un hombre que conoce cada secreto de la pista.

El éxito dominical es, sin duda, el presagio de una campaña llena de logros para esta nueva cuadra, que hoy celebra el nacimiento de una etapa exitosa bajo la mirada atenta de los hípicos venezolanos.