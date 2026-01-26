Francisco Quevedo asalta el liderato tras un fin de semana impecable en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El espectáculo hípico en el óvalo de Coche durante las reuniones 03 y 04 no solo brindó momentos memorables para la afición, sino que también provocó un vuelco total en la tabla estadística de jinetes. La jornada dominical del 25 de enero desbordó de emoción a los asistentes, quienes disfrutaron de diez competencias de alto nivel, entre las cuales destacó el triunfo del ejemplar importado Ekati King en la Condicional Especial.

El 5y6 nacional ratifica su hegemonía: Dividendos

El juego de las mayorías, pilar fundamental de la hípica venezolana, confirmó una vez más su extraordinario poder de convocatoria. La recaudación del domingo alcanzó la cifra de Bs 220.996.160,00, un monto que asegura la vigencia de esta tradición arraigada en el corazón del país. Este respaldo económico garantiza la continuidad del brillo en las próximas citas del calendario.

"El Kid" Quevedo: El comparte la cima

El nombre con mayor resonancia en esta doble fecha fue el de Francisco “El Kid” Quevedo. El fusta profesional exhibió sus facultades sobre el sillín y visitó el recinto de ganadores en tres oportunidades entre el viernes y el domingo. Esta efectividad le permitió escalar posiciones hasta tomar el control del liderato general.

La ruta hacia la victoria inició el viernes por la noche. Quevedo guio con éxito a la potra debutante Mora Linda, pupila del entrenador Fernando Parilli Tota, quien detuvo el cronómetro en 73.4 para la distancia de 1.200 metros.

Pocas carreras después, el jinete repitió la dosis de éxito con el ejemplar importado San Benito. Tras una ausencia de 103 días fuera de las pistas, el hijo de Gun Runner regresó bajo las órdenes de Riccardo D'Angelo.

Francisco Quevedo cierra un excelente fin de semana al ganar la tarde del domingo con el ejemplar Money For You con ventaja de 14 cuerpos a sus rivales y de esta manera cierra con trio de triunfos en la arena de Coche.

Un cierre de semana estratégico: La Rinconada R03 y R04

Con estos triunfos, sumados a su desempeño el día domingo, Francisco Quevedo consolida una racha positiva que lo coloca en lo más alto de la tabla. Su capacidad para administrar las energías de sus conducidos y su pericia en los tramos decisivos fueron los factores que determinaron este asalto al mando. La Rinconada presencia ahora una lucha cerrada por la estadística, donde "El Kid" marca el ritmo a vencer.

Ya cumplida la tercera y cuarta fechas del primer meeting así van las cosas:

1 Juan Pablo Paoloni y Francisco Quevedo con 4 victorias.

2 Robert Capriles, Johan Aranguren y Omar Rivas con tres triunfos

3 Oliver Medina y Félix Marquez con 2 victorias.

4 Rafael Solano, Alvaro Finol, Franklin Velasquez, Félix Marquez, Jervis Alvarado, Hemirxon Medina, José Alejandro Rivero, Jaime Lugo Jr., Julio Moncada, Yoelbis González, Ángel Ybarra, Maykel Rodríguez, Derrick Dellan y Maykor Ibarra.