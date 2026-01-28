Francisco Quevedo: Un cuarteto de oportunidades para brillar en el óvalo de Coche

Suscríbete a nuestros canales

La mañana de este miércoles 28 de enero, el equipo de Meridiano Web estuvo presente en la jornada de ajustes en el hipódromo La Rinconada y la visita sirvió como base fundamental la búsqueda de la información para nuestros lectores basados en las entrevistas hacia los jinetes y entrenadores que son los protagonistas para la reunión número 05.

Entrevista en vivo: Francisco Quevedo montas R05 La Rinconada

Desde los espacios de la arena caraqueña, uno de los jinetes más destacados en este arranque de temporada, es el profesional Francisco "Kid" Quevedo quien conversó en entrevista para este medio digital, acerca de sus cuatro compromisos para el día domingo 01 de febrero.

Saludos Francisco, gracias por brindarte la entrevista. Este domingo tienes cuatro montas para la reunión dominical 05 que arranca con el ejemplar Noqueador en la cuarta carrera.

- Tras su contundente victoria previa bajo mi conducción, el ejemplar ratifica su excelente estado de forma y se mantiene en condiciones óptimas. La decisión de inscribirlo nuevamente responde al equilibrio del lote; pese a ser una competencia pareja, confiamos en su capacidad para repetir una actuación sobresaliente este domingo de carreras.

Luego Like A Star considerada la línea del 5y6 nacional en la segunda válida.

-Tras el infortunio de su retiro previo debido a un golpe en el aparato de partidas, la yegua retorna al óvalo de Coche en plenitud de facultades. El equipo respetó el tiempo de recuperación necesario y los resultados saltan a la vista: sus condiciones físicas permanecen intactas.

Luego de un ajuste impecable el pasado sábado, la yegua lució hoy un estado fenomenal durante su ejercicio matutino. Ante tal condición, la expectativa es máxima para este domingo, donde solo resta un poco de suerte para que concrete una actuación sobresaliente.

A pesar de correr seguido, en la quinta válida la yegua Panpura será guiada por ti.

- Tras cumplir con una actuación sobresaliente la semana anterior, la yegua regresa a la acción en una distancia más corta. Este recorrido se ajusta mejor a sus facultades actuales y favorece su desempeño en la pista. El equipo mantiene el enfoque en su evolución física, con la firme intención de ratificar sus progresos y alcanzar un resultado óptimo en esta nueva presentación.

Carrera de cierre: La Rinconada 5y6 nacional Entrevista Datos Hípicos

Para cerrar en la carrera de los acumulados con la presentada de Juan Carlos García Mosquera, Honey Time.

- Bajo mi conducción previa, la yegua demostró facultades notables y un desempeño que invita al optimismo. Para este compromiso, el equipo optó por el aumento de distancia; se trata de un recorrido con 200 metros adicionales respecto a su salida anterior. Existe plena confianza en que este trayecto extenso favorezca su remate y le permita optimizar su rendimiento en la arena de Coche.