¿Buscas fijos? Johan Aranguren revela sus dos "cartuchos" más seguros para ganar en La Rinconada

El experimentado jinete Johan Aranguren ha iniciado la temporada con el pie derecho, demostrando una efectividad envidiable en el óvalo de Coche. Con tres victorias logradas en apenas cuatro reuniones disputadas, Aranguren se consolida como uno de los látigos más confiables para la afición.

La Rinconada: Dos Fijos Entrevista Reunión 05

Su talento, que lo ha llevado a ser una figura estelar a lo largo de los años, sigue intacto: es un profesional que "se pierde de vista" y que, lejos de conformarse con su trayectoria, aprovecha con determinación cada oportunidad que los entrenadores le brindan.

Bajo el frío matutino de este miércoles 28 de enero, el equipo de Meridiano Web se trasladó una vez más a las instalaciones del Hipódromo La Rinconada. Sin bajar la guardia y en busca de la información de primera mano, pudimos conocer los pormenores de la quinta reunión del año, programada para el próximo domingo 1 de febrero.

La jornada constará de diez emocionantes pruebas donde "El Profesional" será protagonista indiscutible al firmar cinco compromisos de monta. Entre sus cartas fuertes destacan ejemplares como Abusiva (2da carrera), Khoolzan (4ta carrera) y el rendidor Río Bravo, piezas con las que espera seguir visitando el recinto de ganadores y mantener su racha triunfal en este prometedor inicio de meeting.

Johan, abres la jornada laboral en la segunda carrera de la tarde con la monta de la yegua Abusiva en recorrido de 1.300 metros.

-Esta yegua tuve la oportunidad de galoparla, anda bastante bien y en una carrera que luce muy pareja pensamos que ella va estar decidiendo esta carrera.

Luego en la primera del loto hípico, tienes la monta sobre el importado de cinco años Khoolzan en yunta también con Gabriel Márquez.

-Este caballo anda bastante bien, estoy muy agradecido con el Stud “Don Rafael V” y con el preparador Márquez por la confianza que me han dado. Este caballo anda espectacular y me gusta en características de fijo.

Montas: 5y6 nacional Johan Aranguren La Rinconada

Para el 5y6 nacional a la altura de la tercera válida repites la monta del ejemplar Rio Bravo que viene de arribar en el segundo lugar el domingo pasado.

-Este caballo en su última no pudo seguir el tren de carrera, de verdad se me quedo lejos. Pero para esta ocasión el ejemplar anda firme y me gusta con características de línea.

El conocido Stud “Feralico” te da la oportunidad para que montes a la yegua Luna Nueva en la quinta válida.

- Sobre la conducida de Jorge Salvador, quiero aprovechar para agradecer a César Paparoni por la confianza y la oportunidad. Aunque todavía no he podido ejercitarla personalmente, los reportes de cancha son excelentes y se ve en gran forma. Sin duda, esperamos estar decidiendo y figurar en las principales combinaciones.

Cierra tu jornada en la carrera de los acumulados con la yegua Isométrica del entrenador Juan Carlos García Mosquera.

-Esta yegua en su última la monte, pero considero que en esa ocasión la distancia le pego un poco. Nuevamente baja de distancia y esperemos que mejore muchísimo y no la dejen fuera de sus combinaciones.

Aprovecho de invitar a toda la fanaticada hípica para que vengan al hipódromo La Rinconada que luce muy espectacular y aprovechen de sellar el tradicional juego del 5y6.