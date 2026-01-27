¡Cuidado en las no válidas! La estadística que pone en jaque el debut de Madame Karina el domingo en la R05

Suscríbete a nuestros canales

Las vibrantes jornadas de carreras de purasangres constituyen el corazón del hipismo venezolano. Para la afición, cada carrera representa un despliegue de tradición y adrenalina; para el público apostador, significa el escenario de análisis donde la estrategia y el azar se encuentran.

Esta sinergia transforma al hipódromo La Rinconada en un motor de pasión que late con fuerza.

Y eso es lo que sucederá este domingo 1ro en la quinta reunión de la temporada hípica, con una programación de 10 competencias, que no incluye pruebas selectivas.

Estadística negativa: Entrenador Debutantes La Rinconada

En la segunda carrera, se correrá una prueba reservada para yeguas nacionales e importadas de tres años, debutantes o no ganadoras en distancia de 1.300 metros, por lo que tendrán una nómina oficial de seis competidoras inscritas.

La tresañera Madame Karina presentada por el entrenador Fernando Parilli Araujo y con la monta del jockey profesional Jhonathan Aray, se destaca como la única debutante para esta competencia del ciclo no válido.

La potra alazana es una hija del semental norteamericano Caracaro en Madame Moon por Malibu Moon, nacida y criada en el Haras Bello Monte, al mismo tiempo es media hermana de la debutante ganadora Mora Linda.

Asimismo, Mora Linda vendrá a su debut con mucha expectativa, pero a su vez tiene en su contra una estadística de su entrenador Fernando Parilli Araujo que no le ayuda mucho de cara a la carrera.

La estadística en contra que tiene Madame Karina, es que su preparador, ha podido ganar solamente ocho ejemplares debutantes en 80 oportunidades que ha presentado algún purasangre debutante en una competencia en el óvalo de Coche La Rinconada, es decir, lleva de 80/8 con debutantes.

De esta manera y aun con estos números negativos, la pupila de Parilli Araujo deberá desafiar y estar en la búsqueda de su primera victoria en su carrera de estreno en la arena caraqueña.