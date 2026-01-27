Ojo con Juan Carlos García Mosquera: El esperado retorno de esta yegua podría decidir el 5y6 en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La Rinconada mantendrá su ritmo este domingo 1ro de febrero con la ejecución de su quinta reunión hípica. Diez compromisos integran la oferta dominical en una tarde de pruebas comunes que, pese a la ausencia de clásicos, promete dividendos interesantes para los seguidores del 5y6.

Una de las competencias de la tarde dominical se disputará a la altura de la sexta carrera, segunda válida, en distancia de 1.400 metros, reservada para yeguas nacionales e importadas de seis y más años, ganadora de dos, tres y cuatro carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en la que participarán un total de diez participantes que irán en la búsqueda de un premio a repartir de Bs.3.600,00 más la premiación adicional especial $30.420,00.

Chipis Time, es una hija del semental Roger Rocket en Slammin Kat por Grand Slam que tiene récord de 23 actuaciones para cuatro victorias, propiedad del Stud Excelso y llevará el número 10 en la gualdrapa.

Regresa a la pista luego de 84 días sin correr y realmente podría lucirse para llevarse la victoria, la presentada de Juan Carlos García Mosquera y será conducida por Álvaro Finol.

La última presentación de esta yegua nacida y criada por el Haras Los Caracaros fue el pasado 09 de noviembre en la que arribó en la novena posición a pasar la mala salida que tuvo a 11 cuerpos de la ganadora Namekun.

Igualmente, Chipis Time quedó retirada para la primera reunión de competencia dominical realizada específicamente el 18 de este mes en la arena caraqueña por presentar Traumatismo Generalizados.

Trabajo previo a la carrera: La Rinconada

El día viernes 23 de enero, la madura alazana detuvo el crono en 32’’2 para 400 metros, en pelo, muy cómoda con remate de 14 segundos exactos Así lo dio a conocer en la hoja de los ejercicios de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos.