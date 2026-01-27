¡Alerta de dividendo! Hijo de One Bullets reaparece tras 462 días para decidir la Primera Doble Perfecta

Suscríbete a nuestros canales

La afición hípica venezolana tiene una cita este domingo 1ro de febrero con la quinta jornada del calendario oficial en Caracas. El programa consta de una decena de compromisos donde la estrategia y la velocidad son los protagonistas. Pese a la ausencia de clásicos o copas, la reunión promete emociones de alto calibre para quienes buscan el éxito en las jugadas exóticas y el tradicional 5y6.

A la altura de la quinta carrera, primera válida para el juego de las mayorías, en distancia de 1.100 metros, es para el lote de caballos nacionales e importadas de cuatro y más años, debutantes o no ganadores.

En esta válida correrá el ejemplar castaño de cinco años Athletic Time pues hará su estreno en la cuadra del trainer Ramiro Caldeira y será conducido por el joven jockey profesional Kelvin Perfecto, el cual saldrá por el puesto de partida número ocho.

El pupilo del Stud Excelso, tiene 462 días sin correr en pruebas públicas, cuenta con seis actuaciones sin conseguir victoria.

Su actuación del 15 de septiembre del 2025 fue capaz de llegar cuarto a 3 1/2 cuerpos del ganador Gran Morey en 1.200 metros del recorrido.

Sin embargo, el hijo de Champlain en One Bullets fue retirado el día 27 de octubre de ese año por presentar Tendinitis Miembro Anterior Izquierdo.

El viernes 09 de enero en el óvalo de Coche, el nuevo presentado por Caldeira obtuvo el crono en 47’’4 para 600 metros, en pelo, de carrerón, muy cómodo y sin hacerle nada.