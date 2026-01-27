¿El ejemplar número 6 sería el candidato para ganar el 5y6 dominical? Todo lo que hay detrás de su esperada reaparición para la R05

Suscríbete a nuestros canales

El calendario hípico de febrero abre el telón este domingo 1ero con la quinta reunión del primer meeting del año. El óvalo de Coche presentará una cartelera equilibrada de diez competencias donde, a pesar de la ausencia de eventos selectivos, el protagonismo recaerá en el 5y6 Nacional. El legendario juego de las mayorías iniciará su curso a la altura de la quinta jornada, prometiendo dividendos atractivos para la afición hípica.

Primera Doble Perfecta: Ejemplar que reaparece La Rinconada

Uno de los ejemplares que debería ser tomado en cuenta para un buen dividendo es el castaño Good Boy (llevará el número 6 en la gualdrapa), pues competirá precisamente en la primera válida, para el lote de caballos nacionales e importados de cuatro y más años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.100 metros, la cual será montado por el látigo profesional Yoelbis González y entrenado por Riccardo D’Angelo para el Stud Quarterback-Crossover I.

Good Boy es un hijo de Majesto en Bella Kimberly, nacido y criado en el Haras Urama regresa a la pista caraqueña luego de 259 días sin correr.

Para esta ocasión, el ejemplar usará el implemento Bozal Blanco (+BB). En su última que fue su debut como tresañero efectuada el día 18 de mayo de 2025 llegó séptimo a 11 cuerpos del vencedor Rey Joaquín en la arena caraqueña.

Ejercicios: La Rinconada Datos hípicos

Su trabajo reciente en el óvalo de Coche fue el día sábado 24 de enero, al dejar crono de 41’’4 para 600 metros, en silla, cómodo y sin hacerle nada con remate de 13’’3.