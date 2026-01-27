308 días después: La incógnita de la yegua que se estrena en la cuadra de un reconocido entrenador venezolano

Suscríbete a nuestros canales

Las carreras de caballos representan un espectáculo de élite en los principales hipódromos del mundo. Venezuela no es la excepción: en los óvalos de Caracas y Valencia, cada programación hípica se convierte en una vibrante exhibición de adrenalina y pasión.

Es por esta razón que la arena caraqueña presentará su reunión número 05 este domingo 01 de febrero con un total de 10 competencias sin pruebas selectivas de grado.

Toda una Rubia: Reaparece Ciclo no válido La Rinconada Datos Hípicos

La cartelera abre con la primera carrera reservada para yeguas nacionales e importadas de 4 y más años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.100 metros, agendada para las 1:30 de la tarde.

Toda una Rubia es una de las participantes que saldrá por el puesto de partida 5, será montada por el jinete aprendiz Derrick Dellan y se estrena en la cuadra del excelso entrenador venezolano quien hace su reaparición a la pista caraqueña luego de cumplir con una exitosa campaña en Estados Unidos, Oscar Manuel González para los colores del Stud Quarterback-Crossover I.

Luego de 308 días sin correr en pruebas públicas, esta nieta materna de Vacation reaparece para competir en la jornada dominical, por lo que usará los implementos Casquillos Correctivos (+CC) y Gríngola (+Gr).

En su última aparición del pasado 30 de marzo de 2025 la nueva pupila de González llegó tercera a 14 cuerpos de la norteamericana Colder Weather en este mismo tiro de 1.100 metros.

Trabajo de Toda una Rubia en La Rinconada

El trabajo que más se destacó la cuatroañera Toda una Rubia se realizó el día viernes 23 de enero en la pista de Coche, al marcar 51’’1 para 800 metros, más cuatro cuerpos, en silla, al tiro, veloz, cómoda con un remate de 12’’4 segundos.