¿Mantendrá el nivel? Vuelve el gran escolta de Bunker luego de 133 días sin ver acción en La Rinconada

El Hipódromo La Rinconada prepara su reunión número 05 de la temporada con una cartelera de 10 competencias. La jornada iniciará a la 1:30 de la tarde y tendrá como principal atractivo el 5y6 nacional. Sin embargo, la atención de los aficionados se concentra en la tercera carrera del programa, una prueba no válida con un premio especial de 33.800 dólares a repartir.

Este compromiso, pautado para las 2:20 de la tarde, reúne a siete ejemplares nacionales e importados de tres años en trayecto de 1.300 metros. En la nómina destaca el retorno de Magabure, pieza del entrenador Fernando Parilli Tota que finaliza un ayuno de 133 días sin ver acción. El importado cuenta con una sola actuación en el óvalo de Coche: un segundo lugar a cinco cuerpos del estelar Bunker en el Clásico "Victoreado".

Para este regreso, el preparador confió la responsabilidad al jinete Jaime Lugo Jr., quien guiará al defensor del Stud "Z.M.". No olviden que la genética de este ejemplar respalda su potencial pistero. Es hijo de Goldencents, semental con siete victorias y ganador en años consecutivos de la Breeders’ Cup Dirt Mile (G1) en 2013 y 2014.

Por la línea materna, su madre Yahtzee Queen logró dos triunfos en los hipódromos de Horseshoe Indianapolis y Tampa Bay. Asimismo, su abuelo materno cumplió una destacada campaña de nueve victorias en 14 salidas, con éxitos en pruebas de Grado 1, 2 y 3 en escenarios de la talla de Gulfstream Park y Belmont Park. Magabure salta a la pista este domingo con el objetivo de confirmar los valiosos papeles que exhibe en su pedigrí.

Este ha sido el ejercicio más reciente de Magabure (Usa):

Ene 23 J. Lugo Jr. E/S 15,4 29 41,2 53,2 65,1 (1000) 77 2p 89 4p 104,3/ extraordinario con remate de 11,4. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.