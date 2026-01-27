El enigma importado del domingo que ganó con Daniel Centeno y repitió con Jaramillo busca la gloria en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo La Rinconada celebrará este domingo 1 de febrero la reunión número 05 de la presente temporada. El primer meeting del año continúa en el óvalo caraqueño con una cartelera de diez competencias. Aunque la jornada carece de pruebas selectivas, el juego del 5y6 presenta un panorama parejo que iniciará en la quinta carrera de la tarde.

La cuarta competencia del programa, inicio del Loto Hípico y la Triple Apuesta, destaca como un evento especial para ejemplares de 4 y 5 años, ganadores de dos carreras. En este compromiso ocurrirá el estreno en Venezuela de Khoolzan, un ejemplar importado de cinco años que contará con la conducción de Johan Aranguren.

El pupilo de Gabriel Márquez defenderá las sedas del Stud "Don Rafael V". Este hijo de Khozan en Twocatsintheyard, nacido en Florida, posee una campaña de 15 actuaciones en Estados Unidos con dos victorias. La primera de ellas ocurrió el 14 de septiembre de 2024 en Delaware Park bajo la guía de Daniel Centeno. Posteriormente, el 8 de agosto de 2025, logró su segundo triunfo en Gulfstream Park con la monta de Emisael Jaramillo.

Khoolzan costó 100.000 dólares en las subastas de dosañeros en su momento y luego contó con el entrenamiento venezolano Víctor Barboza Jr. en el norte. Su padre, Khozan, es un semental de renombre en el país por producir a la selectiva Bella del Nilo. Por su parte, su madre Twocatsintheyard fue ganadora en Parx Racing, mientras que su abuelo materno, Andiron, destacó tras vencer en un Maiden Special Weight en el exigente escenario de Saratoga.

El ejemplar llega a la arena de Coche con el objetivo de ratificar su capacidad pistera y su linaje internacional en una de las pruebas más atractivas del día y donde la bolsa a repartir adicional especial es de $30.420.

Ejercicios: Khoolzan (USA) La Rinconada Reunión 05

El pasado 24 de enero, con Johan Aranguren en el lomo y en pelo, con parciales de 29,4 42,3 (600) 55,2 2p 68,3 4p 83,2/ contenido, buena acción con remate 12,4. Informó la División de Tomatiempos del INH.