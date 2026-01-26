¡Sin ventaja para nadie! Nuevo empate técnico entre estos entrenadores estrellas en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo La Rinconada ratificó el éxito de su arranque de temporada 2026 con una doble cartelera de alto impacto entre los días viernes y domingo. Ambas jornadas ofrecieron un espectáculo de jerarquía con la disputa de pruebas Condicionales Especiales, las cuales terminaron bajo el control absoluto de la delegación extranjera. Los ejemplares Tale Of May y Ekati King impusieron su clase y aseguraron las victorias centrales para los ejemplares importados.

Apoyo masivo al juego de las mayorías: 5y6 nacional

La vigencia del 5y6 nacional quedó demostrada una vez más ante la afición. Si bien las cifras del viernes mostraron una mejoría notable, la fanaticada hípica se volcó de forma masiva durante el domingo para respaldar la tradición por excelencia de los venezolanos. La recaudación total alcanzó la cifra de Bs 220.996.160,00. Este monto no solo representa un éxito administrativo, sino que proyecta un crecimiento exponencial en los dividendos para el resto del año.

Riccardo D’Angelo: El profesional de la semana

Nadie acumuló más méritos que Riccardo D’Angelo en este ciclo de carreras. El preparador reafirmó su estatus como figura estelar tras visitar el recinto de ganadores desde la noche del viernes. La victoria del importado San Benito (USA), en una reaparición impecable, marcó el inicio de su racha.

Lejos de conformarse, D’Angelo consolidó su liderato el domingo como el profesional más destacado de la reunión. Sus pupilos Money For You y Vermelho sellaron un doblete de victorias que ratifica su excelente condición física y la precisión del estratega en la planificación de sus compromisos.

Humberto Correia mantiene el ritmo

Otro nombre propio de la doble jornada fue el de Humberto Correia. El entrenador exhibió una efectividad envidiable al concretar triunfos en ambos días de actividad. El viernes saboreó el éxito gracias a la yegua Inspiración, mientras que el domingo completó su faena con la victoria del ejemplar Invencible. Con estos resultados, Correia se mantiene en la lucha directa por los primeros puestos de la estadística general.

Ya cumplida la tercera y cuarta fecha de carreras del primer meeting así van las cosas:

1 Humberto Correia y Riccardo D’Angelo con 5 victorias.

2 Fernando Parilli Tota y Fernando Parilli Araujo con 4 victorias.

3 Rohendy Gámez con 3 victoria.

4 Carlos Luis Uzcátegui y Gabriel Márquez con 2 victorias.

3 German Cordova, Humberto Correia Jr., Yorvis Villamizar, José Luis Balzan, Rafael Aleman Jr., Rafael Cartolano, Noel Kucick, Jesus Romero Rojas y Freddy Petit con una victoria.